Модерният Пабло Ескобар е... сноубордист олимпиец

Модерният Пабло Ескобар е... сноубордист олимпиец

От белите писти до... списъка на ФБР за най-опасни хора в света! Тази история като от филм съществува, а главен герой в нея е канадски сноубордист. 

Наскоро американското бюро за разследвания публикува снимка на Райън Уединг, наричан "Модерния Пабло Ескобар". Смята се, че той е сред най-големи търговци на наркотици в света и със сигурност е в топ списъка на издирваните. 

От ФБР предупредиха, че той е изключително опасен. 

На пистата

Райън Уединг е роден в Тъндър Бей, Онтарио. Цялото му семейство е свързано с белите спортове, а чичо му дори е бил треньор на женския национален тим на Канада в ски-алпийските дисциплини. 

Бъдещият престъпник се захваща сериозно със сноуборда на 15 години и явно това му се отдава, тъй като печели сребро и бронз от световни първенства при подрастващите в гигантския слалом. 

Той участва и на олимпийските игри във Солт лейк сити през 2002 г., като завършва 24-ти в паралелния гигантски слалом.

Извън спорта

След най-авторитетния спортен форум в общи линии приключва и кариерата на Уединг. Той отива в университет, увлича се по бодибилдинг и започва работа като охрана.

Смята се, че влиза в света на наркотиците с малка ферма за марихуана, а след това започва да си сътрудничи с ирански и руски дилъри. 

През 2010 г. е осъден на 4 години затвор за трафик, но лежи само година в затвора. 

Смята се, че това е периодът, в който той започва да се издига в йерархията. Прокуратурата на САЩ наскоро съобщи, че в продължение на 13 години Уединг е ръководил картел с над 1 млрд. долара годишен оборот. 

Акцията за неутрализирането му се нарича... "Гигантски слалом". Бившият спортист е обвинен във внасянето в САЩ на близо 60 тона кокаин годишно, в сътрудничеството с едни от най-големите наркобосове в света, в три убийства и един опит за убийство. 

През януари 2025 г. прокурор Пам Бонди обяви, че Уединг е организирал убийство на ключов свидетел по дело срещу него.

За залавянето му от ФБР обявиха впечатляващата награда от 15 милиона долара, но предупредиха - той е изключително опасен, въоръжен и е възможно вече да е променил външния си вид до неузнаваемост.

