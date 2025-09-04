Копривленски в странната Япония: Как ще защитава титлата си? (ВИДЕО)

Страната на изгряващото слънце! Япония в своя блясък!

И точно там, на това приказно място, Стоян Копривленски отива като шампион.

Българинът ще участва в турнир за място на финалите на K-1 World Max сериите, където бургазлията ще защитава световната си титла от 2024 г.

В Япония

На 10 000 км от България, в неделя (7 септември) Копривленски (25 победи в 34 мача) ще се качи на ринга срещу молдовския боец Денис Цапу, който има 16 успеха и 3 загуби.

Победителят ще си подпечата билета за финалите. А там правилата са жестоки - три мача в една вечер! Само ако победиш, ставаш шампион!

Е, Копривленски го направи преди година! И със сигурност иска да го повтори!

Мрачно Токио

Днес, дни преди мача срещу Цапу, времето в японската столица е мрачно.

Но тя очарова със своята красота и странност.

Ние пробвахме студен чай от... царевица, а на вас ще ви предложим ексклузивни кадри от приключението на Стоян и екипа ни.

