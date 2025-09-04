bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Копривленски в странната Япония: Как ще защитава титлата си? (ВИДЕО)

Екип на bTV ще ви направи съпричастни към турнира за място във финалите на K-1 World Max сериите

Страната на изгряващото слънце! Япония в своя блясък! 

И точно там, на това приказно място, Стоян Копривленски отива като шампион

Българинът ще участва в турнир за място на финалите на K-1 World Max сериите, където бургазлията ще защитава световната си титла от 2024 г.

В Япония 

На 10 000 км от България, в неделя (7 септември) Копривленски (25 победи в 34 мача) ще се качи на ринга срещу молдовския боец Денис Цапу, който има 16 успеха и 3 загуби.

Победителят ще си подпечата билета за финалите. А там правилата са жестоки - три мача в една вечер! Само ако победиш, ставаш шампион! 

Е, Копривленски го направи преди година! И със сигурност иска да го повтори!

Мрачно Токио

Днес, дни преди мача срещу Цапу, времето в японската столица е мрачно. 

Но тя очарова със своята красота и странност

Снимка: Евгений Милов

Ние пробвахме студен чай от... царевица, а на вас ще ви предложим ексклузивни кадри от приключението на Стоян и екипа ни. 

Очаквайте ни в "Тази сутрин" по bTV, както и на сайта btvsport.bg!

bTV подготви специални дигитални епизоди, посветени на Стоян Копривленски. Първите 5 може да гледате на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 6 ви очаква ТУК.

Епизод 7 ви очаква ТУК.

Епизод 8 ви очаква ТУК.

Епизод 9 ви очаква ТУК.

