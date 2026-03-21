Кръшняк пак го направи! Влезе сред най-добрите в света

Александър Кръшняк отново показа класа в Световната купа по сноуборд, завършвайки четвърти в паралелния слалом във Винтерберг – последния индивидуален старт за сезона.

Българинът премина уверено квалификациите и в елиминациите отстрани последователно Дарио Кавизел и Маурицио Бормолини, преди да бъде спрян на полуфинала от Кристоф Карнер. В малкия финал Кръшняк отстъпи на Александър Пайер, но записа нов силен резултат – място в топ 4.

Това е второ влизане сред най-добрите четирима за сезона за Кръшняк, след престижното второ място в Бад Гащайн през януари.

Снимка: БГНЕС

Световният шампион Тервел Замфиров стигна до четвъртфиналите и завърши седми. Той елиминира Рюзуке Шинухара, но загуби от Пайер в следващата фаза.

Радослав Янков остана на крачка от елиминациите – само 24 стотни го разделиха от топ 16 и той приключи на 22-ра позиция.

Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха в квалификациите.

Победата отиде при Санхо Ли, който триумфира след успех във финала срещу Карнер.