Линдзи Вон: Битката на ума може да бъде мрачна и безмилостна...

Линдзи Вон призна, че вече започва да осъзнава сериозността на контузията, която претърпя на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

В публикация в X, 41-годишната легенда в ските призна: „Днес беше тежък ден...“

„Физическата ми битка започна в секундата, в която се контузих, но психическата битка започна днес“, написа Вон.

„Удари ме силно! Това е битка, с която съм свикнала, защото съм я преживявала толкова много пъти. Винаги съм се учила от всяка контузия. Всяка една ме е направила по-добра и по-силна по различни начини... но битката на ума може да бъде мрачна, трудна и безмилостна...

Някой, за когото ми пука, каза, че съм „майстор в психологическата игра на живота...“ Не знам дали това е вярно... Знам, че предстоят трудни дни, но ще намеря начин да се върна на върха на планината на живота.“

На 8 февруари, само 13 секунди след началото на състезанието си по спускане за жени по време на игрите в Милано/Кортина, Вон падна седмица, след като бе скъсала предна кръстна връзка. В Италия, и след това в родината си САЩ претърпя серия от операции.