Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Линдзи Вон излезе от болница. Легендарната скиорка претърпя серия от операции след зловещото падане на 8 февруари. Американката пострада по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

View this post on Instagram A post shared by L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Най-накрая излязох от болницата!!! След почти 2 седмици лежане в болнично легло, почти напълно неподвижна, най-накрая съм достатъчно добре, за да се преместя в хотел. Все още не е у дома, но е огромна стъпка! Надявам се, че обясних контузията си достатъчно добре. Не съм лекар, така че ако не обясня нещо перфектно, моля да ме извините.

"Ситуацията беше доста трудна"

Когато се случи контузията, ситуацията беше доста трудна в много отношения, но в крайна сметка тя беше овладяна. Още веднъж благодаря, д-р Том Хакет.

Снимка: Reuters

Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и преминаването от инвалидна количка към патерици след няколко седмици.

Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да извадя целия метал или не, а след това ще се върна на операционната маса и най-накрая ще оправя предната кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там. Поне излязох от болницата. Обичам ви всички.“

Ще се учи да ходи отново

За всички е ясно – пътят обратно към пистата ще бъде дълъг: от инвалидна количка към патерици и първи несигурни стъпки, а от първите стъпки – към тренировки. В думите ѝ със сигурност прозира решимост.

Снимка: Reuters

И може би най-силното в цялото послание не е болката, нито операцията, нито металът в костите. А финалът: „Обичам ви всички“.