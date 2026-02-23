bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Изписаха великата американка от болницата

Reuters

Линдзи Вон излезе от болница. Легендарната скиорка претърпя серия от операции след зловещото падане на 8 февруари. Американката пострада по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

Най-накрая излязох от болницата!!! След почти 2 седмици лежане в болнично легло, почти напълно неподвижна, най-накрая съм достатъчно добре, за да се преместя в хотел. Все още не е у дома, но е огромна стъпка! Надявам се, че обясних контузията си достатъчно добре. Не съм лекар, така че ако не обясня нещо перфектно, моля да ме извините.

"Ситуацията беше доста трудна"

Когато се случи контузията, ситуацията беше доста трудна в много отношения, но в крайна сметка тя беше овладяна. Още веднъж благодаря, д-р Том Хакет.

Снимка: Reuters

Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и преминаването от инвалидна количка към патерици след няколко седмици.

„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит

Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да извадя целия метал или не, а след това ще се върна на операционната маса и най-накрая ще оправя предната кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там. Поне излязох от болницата. Обичам ви всички.“

Ще се учи да ходи отново

За всички е ясно – пътят обратно към пистата ще бъде дълъг: от инвалидна количка към патерици и първи несигурни стъпки, а от първите стъпки – към тренировки. В думите ѝ със сигурност прозира решимост.

Снимка: Reuters

И може би най-силното в цялото послание не е болката, нито операцията, нито металът в костите. А финалът: „Обичам ви всички“.

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите
Ясна е причината за смъртта на 16-годишния състезател по плуване в Бургас. От клуба му го изпращат днес с бдение

Срам! Фен унижи Деклан Райс

Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)

Арсенал е жив! (РЕЗУЛТАТИ+ФАКТФАЙЛ)

Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?

Срам! Фен унижи Деклан Райс

Спортен нюзрум, еп. 112: Ало, 112! Шампионска виелица помете Делта Форс (ВИДЕО)

Докога талантът ще компенсира липсата на условия? (ВИДЕО)

Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)

