Легендите винаги се изправят: От Кристиано за Линдзи

Суперзвездата на футбола с мощна подкрепа за великата скиорка

Мощна подкрепа от легенда за легенда. Петкратният носител на Златната топка Кристиано Роналдо отправи силно послание към звездата на алпийските ски Линдзи Вон.

41-годишната американка падна тежко на олимпийското спускане от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. След инцидента тя беше транспортирана с хеликоптер до болницата в Тревизо.

Там Вон претърпя четири операции заради фрактури на краката. Тя беше подложена и на още една хирургическа интервенция след прибирането си у дома.

Отказва да се откаже

Роналдо остави коментар под една от публикациите на шампионката в социалните мрежи.

"Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се откажат. Планините, които покоряваш, никога няма да се сравнят със силата, която притежаваш. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се изправят", написа Кристиано.

В понеделник Вон записа видео, чрез което запозна феновете си какво й предстои във възстановяването. "Най-накрая излязох от болницата! След почти 2 седмици лежане в болнично легло, почти напълно неподвижна, най-накрая съм достатъчно добре, за да се преместя в хотел. Все още не е у дома, но е огромна стъпка! Надявам се, че обясних контузията си достатъчно добре. Не съм лекар, така че ако не обясня нещо перфектно, моля да ме извините."

Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

От количка към патерици

"Когато се случи контузията, ситуацията беше доста трудна в много отношения, но в крайна сметка тя беше овладяна. Още веднъж благодаря, д-р Том Хакет."

"Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и преминаването от инвалидна количка към патерици след няколко седмици."

"Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да извадя целия метал или не, а след това ще се върна на операционната маса и най-накрая ще оправя предната кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там. Поне излязох от болницата. Обичам ви всички."

