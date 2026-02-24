Легендите винаги се изправят: От Кристиано за Линдзи

Мощна подкрепа от легенда за легенда. Петкратният носител на Златната топка Кристиано Роналдо отправи силно послание към звездата на алпийските ски Линдзи Вон.

41-годишната американка падна тежко на олимпийското спускане от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. След инцидента тя беше транспортирана с хеликоптер до болницата в Тревизо.

Там Вон претърпя четири операции заради фрактури на краката. Тя беше подложена и на още една хирургическа интервенция след прибирането си у дома.

Отказва да се откаже

Роналдо остави коментар под една от публикациите на шампионката в социалните мрежи.

"Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се откажат. Планините, които покоряваш, никога няма да се сравнят със силата, която притежаваш. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се изправят", написа Кристиано.

В понеделник Вон записа видео, чрез което запозна феновете си какво й предстои във възстановяването. "Най-накрая излязох от болницата! След почти 2 седмици лежане в болнично легло, почти напълно неподвижна, най-накрая съм достатъчно добре, за да се преместя в хотел. Все още не е у дома, но е огромна стъпка! Надявам се, че обясних контузията си достатъчно добре. Не съм лекар, така че ако не обясня нещо перфектно, моля да ме извините."

От количка към патерици

"Когато се случи контузията, ситуацията беше доста трудна в много отношения, но в крайна сметка тя беше овладяна. Още веднъж благодаря, д-р Том Хакет."

"Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и преминаването от инвалидна количка към патерици след няколко седмици."

"Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да извадя целия метал или не, а след това ще се върна на операционната маса и най-накрая ще оправя предната кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там. Поне излязох от болницата. Обичам ви всички."