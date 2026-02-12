Любимец на Путин нападна треньор на Лора Христова: Свиня!

Един от любимите спортни коментатори на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Губерниев, нападна с обиди главния треньор на българския национален отбор по биатлон - Волфганг Пихлер.

Атаката идва след историческия бронзов медал, спечелен от Лора Христова на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

"Дяволски лицемер. Заедно със своите помощници провали женския национален отбор на Русия по биатлон. Взе куп пари и нищо не спечели. След неговата работа избухнаха допинг скандали. Пихлер – ти си свиня!", написа Губерниев на профила си в социалната мрежа Telegram.

Снимка: Reuters

Причината за гневната реакция на Губерниев е изказването на 71-годишния Пихлер, че спортисти от Русия не е трябвало да бъдат допускани до участие на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

"До края на войната в Украйна руснаците не трябваше да се допускат до международните състезания. Савелий Коростельов и Наталия Непряева са на Олимпиадата в ски-бягането? Това е грешка! Руските спортисти не трябваше да участват въобще. Когато спрат военните действия, тогава всичко ще се промени. Аз не съм русофоб. Имам много добри приятели в Русия. Жал ми е за спортистите, които не са виновни, но техните постижения се използват за политическа пропаганда. Знам как действа системата в Русия", коментира германската легенда.

Снимка: Reuters

Исторически медал

Лора Христова донесе исторически втори медал за България от олимпийските игри в Милано/Кортина, след като завърши трета в индивидуалния старт на 15 км в биатлона. Пред Христова се наредиха единствено французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно.

Това е трети олимпийски медал в българския биатлон. В Нагано 1998 г. Екатерина Дафовска стана шампионка в същата дисциплина, а в Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета на 10 км преследване.

"С много години усилен труд се печели медал. Бях спокойна и имах късмет да направя най-доброто, на което съм способна", каза Лора Христова минути след награждаването си.

"В съблекалнята Франциска Пройс попита "Някой знае ли коя е тази българка, която спечели медал?". Тогава осъзнах, че съм спечелила!", допълни тя.