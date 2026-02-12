Лора Христова пред bTV: Просто си върша работата! (ВИДЕО)

С мечтан медал, с постигната една от целите си и с много позитивни емоции се събуди днес Лора Христова.

Родната биатлонистка спечели бронз в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина вчера, но вече мисли за... следващите стартове.

За българките на Игрите предстои спринт на 7.5 км на 14 февруари. Ако попаднат в топ 60, те ще участват и в преследването на 15 февруари. Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари.

Върша си работата

"Добре съм. Все още не мога да асимилирам какво се случи. Нямах и време. Следващите дни ще го усетя. Това ми дава една увереност за следващите стартове, но не е и пренавитост. Ще продължа да съм концентрирана. Каквото беше вчера си беше за вчера. Гледам напред с концентрация за предстоящото. Дава ми самочувствие, но не мисля за бъдещето. Просто си върша работата. Ще правя това, което ме прави щастлива, докато мога.", каза в предаването "Преди обед" Христова и добави:

Снимка: Getty Images

"Беше много вълнуващо. Искам да благодаря на цяла България, на екипа, на федерацията, без които това няма да се случи."

Знаците

Христова призна, че е повярвала в успеха си, когато е получила стартовия си номер - 23. Точно като датата, на която е родена - 23 април.

"Обръщам внимание на тези неща", усмихва се тя от стаята си в олимпийското село.

Как обаче се постигат тези успехи? Само и единствено с много тренировки!

"Цялото ми ежедневие е спорт. Целият отбор се подготвяме предимно в чужбина и не ни остава много време да сме вкъщи. Това са много лишения, но, когато има такъв резултат, виждаш, че си струва. Победите са много по-малко от загубите и е трудно да се продължава с мотивация, но сме сплотени, вярваме и сме уверени, че можем.

Снимка: Getty Images

Никога не ми е тежало, защото много обичам това, което правя. Всичко се случва с тренировки. От много малки тренираме и сме свикнали. Трудно е, когато има емоция, когато си се притеснил, когато знаеш, че се бориш за резултат. За мен състезанието е предимно ментално и вчера успях да запазя самообладание до последния изстрел. Само се обърнах към треньора и се усмихнах", каза Христова.