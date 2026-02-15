bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

Националката впечатли специалисти и фенове

Reuters

Лора Христова има най-точния мерник на Зимните олимпийски игри! Националката, бронзова медалистка на 15 км, е №1 в стрелбата сред всички биатлонистки в индивидуалните стартове - с 49 от 50 повалени мишени.

22-годишната българка е с 98% успеваемост и изпреварва Ванеса Фойт (Германия), която има грешка повече.

Трета се нарежда олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде (Норвегия) с 3 неточни изстрела, а Топ 4 оформя златната медалистка в преследването Лиза Витоци (Италия) с 4 пропуска и 92% успеваемост.

Снимка: Reuters

Изгряваща звезда

По-рано днес Христова направи поредното си отлично представяне в Милано/Кортина д'Ампецо, завършвайки седма в преследването на 10 км с безупречна стрелба - 20 от 20.

Седмото ѝ място е най-доброто българско класиране в олимпийско преследване след бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк 2002.

Легендата Оле Ейнар Бьорндален определи бронзовия медал на Христова в индивидуалния старт на 15 км като „най-голямата изненада“.

"Българката буквално сътвори шокиращ момент. Не очаквах подобно постижение и ще следя развитието ѝ оттук нататък. Това е истинска сензация", каза Бьорндален, който има на сметката си 8 олимпийски златни медала и 45 отличия от световни първенства.

Снимка: Reuters

