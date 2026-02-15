7 е добро число! Лора Христова с ново впечатляващо представяне!

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт в Милано/Кортина 2026 Лора Христова с поредно отлично представяне на Олимпийските игри.

Момичето от Троян завърши седма в преследването на 10 км с отлична стрелба - 20 от 20 точни изстрела.

Снимка: Getty Images

Милена Тодорова даде 14-и резултат.

Тя стартира четвърта в преследването, на 40 секунди зад победителката в спринта – Марен Киркайде. Лора Христова, бронзова медалистка от индивидуалния старт на 15 км, потегли 11-а на 1:13,3 минути изоставане.

Снимка: Reuters

Двете българки бяха безгрешни в първите две стрелби от легнал. Милена се движеше пета, на 24,6 сек от водачката Лиза Витоци, а Лора – осма.

При първата стрелба прав Тодорова допусна една грешка, докато Христова продължи без пропуск. При последното посещение на рубежа Милена сгреши още два пъти, но Лора остана перфектна - 20 от 20.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Христова финишира седма – най-доброто българско класиране в олимпийско преследване след бронза на Ирина Никулчина от Зимни олимпийски игри 2002. Милена е 14-а.

Снимка: Reuters

Титлата спечели Витоци, следвана от Киркайде и Суви Минкинен.

И двете българки ще участват в масовия старт.