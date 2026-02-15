bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
7 е добро число! Лора Христова с ново впечатляващо представяне!

20 от 20 на рубежа

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт в Милано/Кортина 2026 Лора Христова с поредно отлично представяне на Олимпийските игри.

Момичето от Троян завърши седма в преследването на 10 км с отлична стрелба - 20 от 20 точни изстрела.

Милена Тодорова даде 14-и резултат. 

Тя стартира четвърта в преследването, на 40 секунди зад победителката в спринта – Марен Киркайде. Лора Христова, бронзова медалистка от индивидуалния старт на 15 км, потегли 11-а на 1:13,3 минути изоставане.

Двете българки бяха безгрешни в първите две стрелби от легнал. Милена се движеше пета, на 24,6 сек от водачката Лиза Витоци, а Лора – осма.

Световният биатлон свали шапка на България!

При първата стрелба прав Тодорова допусна една грешка, докато Христова продължи без пропуск. При последното посещение на рубежа Милена сгреши още два пъти, но Лора остана перфектна - 20 от 20.

В крайна сметка Христова финишира седма – най-доброто българско класиране в олимпийско преследване след бронза на Ирина Никулчина от Зимни олимпийски игри 2002. Милена е 14-а.

Титлата спечели Витоци, следвана от Киркайде и Суви Минкинен.

И двете българки ще участват в масовия старт.

Биатлонистът ни Благой Тодев: Имам желание, но не мога...
биатлон Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова миланокортина 2026

