Лора Христова полетя над Пирин (СНИМКИ)

Владимир Илиев беше най-успешният състезател на държавното първенство по биатлон над Банско, след като спечели и трите старта в програмата – индивидуалната дисциплина, спринта и преследването.

Въпреки осем пропуска в стрелбата в последния старт, той успя да запази преднината си пред Благой Тодев и затвърди силното си представяне.

Емоционален момент беляза и финалът на Антон Синапов, който сложи край на състезателната си кариера и беше изпратен с аплодисменти от публиката.

Новата генерация

При младите състезатели също имаше оспорвани надпревари. Николай Николов спечели титлата при 19-годишните след изключително драматичен финал, в който изпревари съотборника си Георги Джоргов с минимална разлика. В същата възрастова група при девойките Райа Аджамова показа стабилна форма и заслужено стигна до трето злато от шампионата.

Особено внимание привлече представянето на бронзовата медалистка от Милано/Кортина 2026 Лора Христова. След силните си изяви в предишните стартове тя имаше шанс да спечели три титли, но седем пропуска в стрелбата в преследването не ѝ позволиха да постигне пълен успех.

Полет с парапланер от връх Тодорка

Най-впечатляващият момент за Лора Христова обаче дойде след края на състезанието. Тя привлече погледите на зрителите със смел полет с парапланер от връх Тодорка. В продължение на около 20 минути тя се рееше над Пирин планина заедно с инструктор, превръщайки преживяването в истински акцент извън спортната програма.

В понеделник, 30 март - Лора и спортният елит на Троян ще открият новата спортна зала в града.

