bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Лора Христова полетя над Пирин (СНИМКИ)

Без требъл в Банско, но с полет, който всички ще запомнят

Владимир Илиев беше най-успешният състезател на държавното първенство по биатлон над Банско, след като спечели и трите старта в програмата – индивидуалната дисциплина, спринта и преследването.

Въпреки осем пропуска в стрелбата в последния старт, той успя да запази преднината си пред Благой Тодев и затвърди силното си представяне.

Емоционален момент беляза и финалът на Антон Синапов, който сложи край на състезателната си кариера и беше изпратен с аплодисменти от публиката.

Новата генерация

При младите състезатели също имаше оспорвани надпревари. Николай Николов спечели титлата при 19-годишните след изключително драматичен финал, в който изпревари съотборника си Георги Джоргов с минимална разлика. В същата възрастова група при девойките Райа Аджамова показа стабилна форма и заслужено стигна до трето злато от шампионата.

Особено внимание привлече представянето на бронзовата медалистка от Милано/Кортина 2026 Лора Христова. След силните си изяви в предишните стартове тя имаше шанс да спечели три титли, но седем пропуска в стрелбата в преследването не ѝ позволиха да постигне пълен успех.

Полет с парапланер от връх Тодорка

Най-впечатляващият момент за Лора Христова обаче дойде след края на състезанието. Тя привлече погледите на зрителите със смел полет с парапланер от връх Тодорка. В продължение на около 20 минути тя се рееше над Пирин планина заедно с инструктор, превръщайки преживяването в истински акцент извън спортната програма.

В понеделник, 30 март - Лора и спортният елит на Троян ще открият новата спортна зала в града.

Снимки: БФБиатлон

Тагове:

биатлон владимир илиев парапланер полет връх тодорка Банско държавно първенство лора христова миланокортина 2026

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV