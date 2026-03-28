Атанас Фурнаджиев пред bTV: Всички говорят за биатлон в момента! (ВИДЕО)

В националния отбор ще бъдат тези биатлонисти, които стриктно изпълняват методиката на треньорите, заяви пред bTV новият-стар президент на федерацията Атанас Фурнаджиев.

Друг наболял проблем е свързан с оръжията на най-добрите ни биатлонисти. "Необходимо е поне на националния отбор да закупим нови пушки, с които да стрелят те, а старите им оръжия да отидат при децата. Една пушка струва около 10–12 000 евро.

В А отбора на българския национален отбор ще искаме да бъдат спортисти, които стриктно следват методиката на треньорите, работят и се раздават максимално на тренировките. Това ще бъде едно от условията за участие в националния отбор на България", каза още той.

Равносметка

"Освен бронзовия медал на Лора Христова на Олимпийските игри, миналата година видяхме медали от Милена Тодорова в Световната купа. Видяхме челни класирания и при мъжете, успяхме да спечелим пълни квоти както за мъжете, така и за жените. Доста неща се направиха и хората го виждат. Мисля, че и цяла България го видя – всички говорят за биатлон в момента! Хората застават пред телевизора и гледат. Това е оценка за работата и доверие от клубовете, което се видя и по време на Общото събрание."

Новите лица

"Най-ценното в тези хора, които ще бъдат в новия Управителен съвет, е, че могат да внесат опит от страна на състезателите, тъй като това са изявени български състезатели. Надявам се, че това ще бъде от полза за конструктивната работа на съвета и всички ще работим за благото на българския биатлон."

База

"Без помощта на държавата трудно може да се постигне каквото и да било. Това включва различни институции, които трябва да дадат съгласие и подкрепа за реализирането на тези цели. Най-близки до това са Банско, както и Белмекен като тренировъчен център, и Троян за летен биатлон. Това са трите най-реални центъра, където можем значително да подобрим условията за тренировки и състезания в България."

Спонсори

"Има засилен интерес от спонсори. Ще направя всичко възможно да привлека нови. Клубовете обаче изразиха притеснение за недостига на пушки, особено за младите биатлонисти. Проблемът може да се реши със средства – вече сме изпратили писмо до Министерството на младежта и спорта за нуждите на федерацията и очакваме реакция. Националите ни също стрелят с доста стари пушки, затова е необходимо да закупим нови – около 12 на брой, на цена 10–12 000 евро всяка."

Кой ще остане в националния отбор?

"Радостното е, че тези, които работеха максимално по системата на Пихлер, постигнаха успехи. Не трябва да забравяме Георги Джоргов, световен шампион за младежи до 19 години, който също следва методиката. Управителният съвет ще изслуша всички състезатели и ще вземе решения.

В А отбора ще останат само тези, които стриктно изпълняват методиката на треньорите и се раздават на тренировки. Това е едно от условията за участие в първия отбор. Треньорите пишат методиката, а работата на състезателите е да я изпълняват – по-нормално от това няма", завърши Атанас Фурнаджиев.