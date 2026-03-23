Първият треньор на Лора Христова: От нея баницата, от мен - Троянската сливова! (ВИДЕО)

От нея баницата, от него - Троянската сливова! Така ще отпразнуват успеха ѝ на Зимните олимпийски игри Лора Христова и първият ѝ треньор - Цветан Цочев.

Пред bTV той сподели щастието, благодарността и гордостта си с бронзовия медал, който биатлонистката спечели в индивидуалния старт на 15 км в Милано/Кортина.

Днес тя беше посрещната на летище "Васил Левски" още от десетки почитатели с букети, плакати и бурни аплодисменти.

Отново у дома

"Много се радвам, че това момиче наистина ни направи щастливи много хора. Не само нас, треньорите. Абсолютно благодарни сме, направи това, което трябва. Даже и повече. Снощи рано се събудих и доста неща минаха през главата ми, далечното и близкото минало. Надявам се бъдещето да е още по-добро!", каза Цочев пред bTV.

"Първата тренировка беше много отдавна. Тя беше 11-годишна, когато дойде. Какво първо казах? Много ми е трудно да си спомня какво точно съм ѝ казал. Но впоследствие, когато мина известно време, няколко месеца, казах: "Момиче, може нещо да стане от теб, така че се стягай, защото ще имаме много работа!"

"Още не съм говорил с нея очи в очи, така че не мога да кажа какво и кога е изпитала. Тези дни ще го направим това нещо. Предстои ни Държавно първенство в Банско, ще имам време да си поговоря с нея. Знам какво е около такива ситуации, няма време да си отдъхне"

"Ял съм нейна баница. То е наследство от бабата, която също тук носи баница, специална. Опитвал съм я, разбира се. Смятам, че няма да е по-далеко от баба си и родовете си и ще направи баница"

"Ти, ако си там, и теб ще поканим! Ще носим и Троянска сливова, така че ще оправим нещата.", обърна се към мен треньорът.