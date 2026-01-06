Лош вкус или жест? Гасли кара ски в легендарното червено яке на Шумахер

Пилотът от Формула 1 Пиер Гасли се оказа в епицентъра на страхотен скандал в интернет. Французинът публикува в Instagram снимки, на които се спуска по пистите във Вал д’Изер, облечен в легендарното червено яке на Михаел Шумахер… точно на 57-ия рожден ден на седемкратния световен шампион.
Мнозина реагираха с възмущение: „Лош момент!“, „Не е добра идея!“ – коментарите валят под поста му. Причината?
Споменът за трагичния инцидент от 29 декември 2013 г., когато Пилето претърпя тежък инцидент, след който беше в кома, а за истинското му състояние и в момента информацията е твърде оскъдна.
Вижте тази публикация в Instagram.
Феновете спорят дали постът на аса на Алпин е почит към легендата или откровена липса на такт: видимото лого на Marlboro върху якето само подсилва впечатлението за провокативен жест.
Състоянието на Михаел Шумахер остава строго конфиденциално, като за него се грижат съпругата му Корина и тесен кръг лекари в семейна вила в Швейцария.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK