Лош вкус или жест? Гасли кара ски в легендарното червено яке на Шумахер

Пилотът от Формула 1 Пиер Гасли се оказа в епицентъра на страхотен скандал в интернет. Французинът публикува в Instagram снимки, на които се спуска по пистите във Вал д’Изер, облечен в легендарното червено яке на Михаел Шумахер… точно на 57-ия рожден ден на седемкратния световен шампион.

„ Лош момент!“, „ Не е добра идея!“

Мнозина реагираха с възмущение: „Лош момент!“, „Не е добра идея!“ – коментарите валят под поста му. Причината?

Споменът за трагичния инцидент от 29 декември 2013 г., когато Пилето претърпя тежък инцидент, след който беше в кома, а за истинското му състояние и в момента информацията е твърде оскъдна.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от PIERRE GASLY(@pierregasly)

Феновете спорят дали постът на аса на Алпин е почит към легендата или откровена липса на такт: видимото лого на Marlboro върху якето само подсилва впечатлението за провокативен жест.

Състоянието на Михаел Шумахер остава строго конфиденциално, като за него се грижат съпругата му Корина и тесен кръг лекари в семейна вила в Швейцария.

