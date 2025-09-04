Малена Замфирова е сред петимата най-добри млади спортисти в Европа

Страхотен успех за българския спорт! Младата ни надежда в сноуборда Малена Замфирова е сред петте най-добри млади спортисти в Европа за годината в зимните спортове!

Тя спечели това признание, след като беше номинирана от Управителния съвет на Българския олимпийски комитет за десетото издание на наградите на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“.

Победителят ще стане ясен на 3 октомври в Малта, като със сигурност Малена ще получи специален приз и парична премия. В гласуването за петимата най-добри млади спортисти на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) участваха представители на всички национални олимпийски комитети, както и специална експертна комисия.

Конкуренцията

Списъкът на най-добрите петима млади спортисти в Европа е ясен:

1. Ярослав ЛАВРЕНЮК (Украйна), скелетон

2. Унай ЛОПЕС СОУСА (Испания), сноуборд

3. Фин СОНЕКАЛБ (Германия), бързо пързаляне с кънки

4. Флора ТАБАНЕЛИ (Италия), ски свободен стил

5. Малена ЗАМФИРОВА, сноуборд

Снимка: Lap.bg

"Щастлива съм, че Управителният съвет на БОК взе решение да подаде кандидатурата на наш състезател в зимните спортове и това е Малена Замфирова. Нейните качества, талант и успехи бяха оценени на най-високо ниво и в конкуренцията на стотици елитни състезатели от цяла Европа. Това е признание както за нея, така и за нейното семейство, треньори, ръководство на федерацията", съобщи председателят на БОК Весела Лечева, която днес получи писмо от ЕОК с имената на победителите.

Сезонът

Малена впечатли света, като само на 15 години спечели второ място на Световна купа в Криница, Полша през март 2025 г., отстранявайки по пътя си именити шампионки.

Замфирова спечели и златен медал на световно първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша пред същия месец заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.

Наградата

Наградата на ЕОК „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша.

Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК). От 2016 г. се връчват две награди годишно - за летни и зимни спортове.

Победителят получава трофея и стипендия за подготовка. Останалите спортисти от второ до пето място ще си тръгнат също с плакети и парична премия.

