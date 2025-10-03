Малена Замфирова разчувства МОК с призив за спасяване на сноуборда (ВИДЕО)

16-годишната родна сноубордистка Малена Замфирова разчувства делегатите на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети и форума на Олимпийска солидарност в Малта с реч, с която призова сноубордът да остане олимпийски спорт.

Тя бе част от българската делегация, предвождана от признатата от Международния комитет за легитимен ръководител на родната централа - Весела Лечева. В срещите и дискусиите участват още генералният секретар Данаил Димов, както и проф. Лозан Митев, основател и председател на Националната олимпийска академия.

Утре, 4 октомври, в предаването "Тази събота" може да видите специален репортаж на Гергана Гунчева са Малена и брат ѝ Тервел, които изумиха света с успехите си в сноуборда през изминалия сезон.

Какво каза Малена?

Втората от Световна купа в Криница, Полша през март 2025 г., бе категорична в позицията си. Тя и брат ѝ Тервел вече се обявиха категорично против евентуалното премахване на паралелния слалом в сноуборда от олимпийската програма след Игрите в Кортина/Милано през 2026 г.

Тя имаше възможност да застане пред делегатите като част от топ 5 младите спортисти на Европа в зимните спортове - авторитетна класация, в която Малена попадна.

„Изключително съм благодарна и поласкана да бъда тук днес. Искам да използвам тази възможност, за да се обърна към всички вас, които сте част от олимпийските игри, с нещо много по-важно от мен самата: потенциалното изключване на алпийския сноуборд от олимпийските игри. Израснала съм с много спортове, но алпийският сноуборд е моят спорт. Няма тръби, няма релси и няма акробатични трикове – само сноуборд. Това е кралската дисциплина, където печели най-бързият и най-техничен състезател. Тази дисциплина е самата основа на сноуборда. Това е първата техника, която едно дете трябва да научи. Алпийските състезатели могат лесно да преминат към други дисциплини.

Призовавам всички вас, членове на МОК - изключването на алпийския сноуборд от олимпийските игри през 2030 г. би било ужасна грешка. То би имало отрицателно въздействие върху целия спорт. Моля, спасете нашия спорт!“, призова Малена.

Българската делегация

След края на речта си Замфирова получи специални поздравления от еврокомисаря Глен Микалеф и президентът на ЕОК Спирос Капралос, които по-рано днес се срещнаха и с председателя на БОК Весела Лечева.

Тазгодишното издание на конференцията ще начертае пътя за следващите четири години и това е причината да се проведе съвместно с Олимпийска солидарност, подчертавайки общата ангажираност за укрепване на спорта и развитието на спортистите чрез стратегически програми за подкрепа. Форумът събра председателите и генералните секретари на всички националните олимпийски комитети от Европа, както и представители на Изпълнителното бюро на МОК и ЕОК.

Снимка: БОК

Двудневната програма включва шест семинара, обхващащи ключови теми, които дават възможност на националните олимпийски комитети да обменят опит, да развиват и подкрепят ефективно своите спортисти, да популяризират принципите и ценностите на олимпизма. Преди началото на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност, президентът на ЕОК Спирос Капралос проведе заседание на Изпълнителния комитет.

На 3 октомври, по време на гала вечеря, ще бъде обявен победителят в 10-ата зимна награда „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK