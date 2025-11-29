Мартин Копривленски нокаутира испанец!

Мартин Копривленски ликува с първа титла във веригата MAX FIGHT! Братът на най-добрия ни кикбоксьор нокаутира Виктор Монфорт на галата в София.

Битката на практика се реши в третия рунд, който бе най-силният за бургазлията. В началото на четвъртия рунд Виктор вече бе на пода. Победата е за България! Миг на гениалност, която го праща нашето момче при големите мъже! Мачът приключи с нокаут в четвъртия рунд с хай кик.

На професионалния ринг в кикбокса българинът е допуснал само две загуби.

"Доволен съм, дългоочакван момент. Четвърта победа през 20205 г. Ще си дам десетина дни почивка и отново съм в залата", каза Мартин на ринга.

