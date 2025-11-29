bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мартин Копривленски нокаутира испанец!

Българинът с първа титла в MAX FIGHT

Мартин Копривленски ликува с първа титла във веригата MAX FIGHT! Братът на най-добрия ни кикбоксьор нокаутира Виктор Монфорт на галата в София.

Битката на практика се реши в третия рунд, който бе най-силният за бургазлията. В началото на четвъртия рунд Виктор вече бе на пода. Победата е за България! Миг на гениалност, която го праща нашето момче при големите мъже! Мачът приключи с нокаут в четвъртия рунд с хай кик.

На професионалния ринг в кикбокса българинът е допуснал само две загуби.

"Доволен съм, дългоочакван момент. Четвърта победа през 20205 г. Ще си дам десетина дни почивка и отново съм в залата", каза Мартин на ринга.

Янев шокира: Всеки ден тренирам сякаш е последният ми в ЦСКА!

40 поразени мишени с 43 изстрела – най-точните сме в Световната купа!

Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на бокса (ОБНОВЕНА)

Янев шокира: Всеки ден тренирам сякаш е последният ми в ЦСКА!

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: София гори с MAX FIGHT 63 (ВИДЕО)

Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

40 поразени мишени с 43 изстрела – най-точните сме в Световната купа!

