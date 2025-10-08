Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Часове преди Карлос Насар да излезе на подиума във Фьорде и да атакува третото си световно злато, екип на bTV се срещна с човека, който е част от мотора на успеха за щангистa ни.

Масажистът Атанас Литков разказва как изглежда подготовката отвътре на олимпийския ни шампион.

"Приемам Карлос по-скоро като брат. Не усещам такава разлика в годините. Той толкова е израснал, че аз не мога да го усетя като малко момче. Той си е зрял мъж и за мен си е братче", сподели пред bTV Литков.

"Аз много се уча от него. Примерно, за някакви медийни изяви, защото нямам опит, докато той има. Много пъти тръгвам да правя изказвания не на място и той ми дава сигнали и съвети. Един от друг. Виждате как се държи добре с всеки, усмихва се, не отказва снимки."

Снимка: bTV

Часове до битката за златото

С кой член на семейството на Насар Литков се познава още преди да работи заедно с Карлос? Къде нарежда в своя житейски път олимпийската титла? Колко и какви масажи на ден са необходими на Карлос Насар, за да поддържа невероятното си ниво?

На всички тези въпроси, а и много други, Литков разкрива нещата - отвъд завесата и отвъд клишетата!

А часът и мястото за третата световна титла на Насар са известни - четвъртък (9 октомври), 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.BG. Можете да проследите състезанието и на живо на btvsport.bg.

