Това ли е най-смелият ход в историята на Джирото?

Хуан Гутиерес, AS

И изведнъж - първото голямо състезание за годината в факт. Обиколката на Италия започна по необичайни пътища. През последните години Джирото залага на екзотични стартове – не толкова в далечни държави, колкото в страни без силна традиция в професионалното колоездене.

За пет години Джиро д'Италия стартира от три нетипични държави: Унгария (2022), Албания (2025) и България (2026). Ако върнем лентата още малко назад, стигаме до Израел (2018), макар тогава това да беше свързано с красивата история на Джино Бартали като спасител на италиански евреи по време на Втората световна война.

История

В историята на надпреварата, която вече включва петнадесет старта извън Италия, фигурират още начала в Северна Ирландия, Дания, Гърция... Наистина разнообразно.

Без съмнение това е най-дръзкото състезание с най-смелите стартове, до такава степен, че те вече са се превърнали в негова отличителна черта. Какво стои зад тази политика? Логично, една от основните причини е икономическа. В Будапеща се говореше за 10 милиона. В Йерусалим - за 13. Спортните организации са частни структури и в това няма нищо укоримо.

Пари и престиж

Какво получава приемащата държава в замяна? Туристически имидж и международна реклама. Пелотонът е най-добрата пътуваща реклама в света за показване красотите и предимствата на дадена територия.

А какви са рисковете? От една страна - сигурността. Тези страни нямат дълбока колоездачна култура, хората и пътищата им невинаги са свикнали с подобно състезание на най-високо ниво, а това вече е водило до опасни ситуации. От друга - тези начални етапи често допринасят малко за цялостното трасе. И невинаги предлагат зрелище.

Целта очевидно е друга. И тя не е лоша. Джирото популяризира колоезденето в части на света без особени традиции, където елитът никога не се състезава. България например не би имала друг шанс да види Йонас Вингегор на живо. Така че - нека всички се наслаждаваме.