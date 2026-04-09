Мечтата не познава граници - следващата стъпка за Живко Стоименов (ВИДЕО)

Да си мечтал за нещо години наред и да сграбчиш шанса си без колебания. Смелост, която е присъща за Живко Стоименов.

След множество изяви на родна земя Българския изкормвач поема по нов път – продължава кариерата си извън страната.

В събота за него предстои дебют в авторитетната верига FNC. А амбициите не спират дотам!

Мечтан миг – смела крачка

За последен път Живко Стоименов застана пред камерата на bTV през ноември. Тогава той точеше оръжията за предстоящия Max Fight 63.

Сега обаче гледа в друга посока. И както винаги – смело и с плам.

"Записах още една победа в края на годината и в началото на тази подписах договор с FNC, тя е водеща европейска организация. На 11 април ще правя дебюта там, в един нов формат за мен – К1 с ММА ръкавици. Чувствам се готов, силен и експлозивен. И излизаме да донесем титлата за България", не скри вълнението си Стоименов.

View this post on Instagram A post shared by JUST PABLO | Content Marketing (@justpablo_official)

Опонентът

Денис Порчич с прякор в бойните среди "Чорчип". 45-годишният словенец е легенда в ММА кръговете, но срещу Живко той ще направи своя бенефис.

Допълнителното предизвикателство за българина е, че мачът ще е пред публика, която ще иска да види успех за своя местен герой.

"Договорът беше за 4 мача, като другите 3 са ММА задължително, просто първият е в такъв формат срещу словенската легенда Денис "Чорчип". За един час им дадох отговор и почти веднага започнах да се готвя", настроен е за битка докрай Живко.

Двубоят ще бъде излъчен по FNC.TV, като пред очите на хиляди Живко ще направи всичко, за да заслужи мястото си в бойната верига.

Ще остане ли в България?

Често пъти мечтите отвеждат мечтателя извън страната му. Хъс, желание и безкрайна мотивация за успех.

Но все в някой момент се прокрадва и едно друго усещане. Носталгията, любовта по родината, копнежът човек да се завърне там, откъдето е.

"Аз съм малко така, повече родолюбец, домошар, свикнал съм си, обичам си България като държава, като страна, тук имам и странични неща, с които се занимавам. Така че да се преместя някъде, надали, но съм планирал един-два тренировъчни лагера в най-скоро време, ще бъдат навън в доста големи зали", няма намерение да прекъсва връзка с корена си той.

Как изглежда една тренировка на Живко Стоименов, какво е усещането да си преодолял поредна контузия и на какво е готов за успеха – чуйте в интервюто.