"Точим оръжията и излизаме на ринга!" (ВИДЕО)

Да превъзмогнеш тежка контузия и да се върнеш по-силен. Тази битка е спечелена от Живко Стоименов.

Предстои поредната. И той е повече от готов за нея. Ръкавиците са поставени, очите пронизват. Очаква се един звук – на гонга.

Този звук ще чуете в събота, само на bTV Action и онлайн на VOYO от 19:30 часа. Време е за MAX FIGHT 63!

Как започва всичко?

Всяка мечта започва с малко смелост. И малко вдъхновение. "Аз още от ранни детски години гледах кеча. Американският цирк. Любимци ми бяха Джон Сина, Батиста. Исках да им подражавам на тях. Все в училищните години им правих хватки на съучениците ми", връща лентата Стоименов.

Крачката към професионалните бойни спортове е неизбежнa.

Контузията

Февруари тази година. Предстои MAX FIGHT 60.

Дълги тренировки, ясна цел и летящи искри след всеки удар по крушата. Неочакван миг обаче води до отлагане на сблъсъка между Живко Стоименов и Георги Валентинов.



"16 дни преди срещата скъсах предни кръстни връзки и менискус. Незабавно направих операция. Възстанових се доста добре. Възстановен съм напълно. Исках още септември месец да се върна на ринга, но реших да изчакам малко“, разказва 29-годишният воин, който тръпне отново да е в стихията си пред очите на всички.

Завръщането

"Не съм играл от година и нещо. Вече нямам търпение. Последни 48 часа. Точим оръжията още малко и излизаме на ринга!", не крие ентусиазма си той.

Последният спомен не е сред най-позитивните. На 24 август миналата година Стоименов допуска загуба от Алекс Лохоре. Изводите не просто се взети – те са приложени: "Когато поведа мача, трябва да съм по-обран, не всичко да е на всяка цена".

Пестене не силите обаче не влиза в тези сметки.

Опонентът

Последната среща на Стоименов с Максим Сорока… е и тяхната първа - nа Bushido Fighting Championship 88 в София преди 2 години.

„Тогава го победих с нокаут за 68 секунди. Той протестираше, че мачът е бил спрян прекалено рано. Надявам се този път да няма такива спекулации“, разкрива победителят от онзи двубой.

Живко е с 15 победи и 7 загуби при професионалистите, а украинецът, който идва за реванш, е с 24 победи и 46 загуби.

Защо Стоименов е наричан Българския изкормвач, с кой друг спорт се е занимавал и кой му е помогнал най-много за възстановяването – чуйте повече във видеото.

Гледайте мача на Живко Стоименов срещу Максим Сорока, част от галавечерта MAX FIGHT 63, пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч. на 29 ноември (събота)!

