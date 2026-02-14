bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)

След като остана в подножието на медалите на Игрите

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)

Жестока съдба. Това видя Милена Тодорова в четвъртото си място в спринта на 7.5 км на Зимните олимпийски игри. В Италия биатлонистката остана на 16.3 секунди от подиума.

"Емоциите са много големи, усещам тъга и разочарование в същия момент, тъй като не можах да се преборя за един изстрел или така е било писано. Изпитвам от всички емоции по малко", сподели Тодорова пред bTV след състезанието.

"Горда съм със себе си, че въпреки представянето в индивидуалното, показах днес този резултат и се надявам, че това занапред само ще ми даде стимул да не се отказвам и да продължавам да се боря"



"Засега дори не мисля за следващи олимпийски игри, защото първо ми се вижда много далеко и второ - аз съм на 28 години и не знам дали ще остана за тях. Има време", каза още националката.

 
 
 
Гордостта на Балкана

Днес Тодорова даде време от 21:20.8 минути, след като сбърка само веднъж при стрелбата. Тя остана на 16.3 секунди от място на подиума, но постигна най-силния си резултат на Зимни олимпийски игри. Предишното ѝ най-добро класиране е 17-ото място в същата дисциплина в Пекин 2022.

Троянката изравни и най-доброто родно представяне в спринта на 7.5 км на Олимпиада - на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

Златото завоюва Марен Киркеейде (Норвегия), следвана от французойките Осеан Мишльон и Лю Жанмоно.

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!
Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?

„Синът ми напусна дома на 12 и никога не се върна“

Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

Това е нашата Милена!

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

