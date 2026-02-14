Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Ново страхотно представяне за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо! След бронза на Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км, днес Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на 7.5 км.

Христова беше изпреварена в края и се нареди 11-а. Така България остана на косъм от две националки в Топ 10 в биатлона на Зимни олимпийски игри за трети път в историята.

Това се случи за първи път в Нагано през 1998 г. Тогава Екатерина Дафовска стана шампионка, а Павлина Филипова финишира четвърта. Впоследствие - в Солт Лейк през 2002 г., Ирина Никулчина грабна бронз, докато Дафовска оформи десетката.

Снимка: Reuters

Гордостта на Балкана

Днес Тодорова даде време от 21:20.8 минути, след като сбърка само веднъж при стрелбата. Тя остана на 16.3 секунди от място на подиума, но постигна най-силния си резултат на Зимни олимпийски игри. Предишното ѝ най-добро класиране е 17-ото място в същата дисциплина в Пекин 2022.

Троянката изравни и най-доброто родно представяне в спринта на 7.5 км на Олимпиада - на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

Снимка: Reuters

Лора Христова направи една грешка от положение легнал и завърши 11-а с 21:54.1 минути. Тя дълго време оформяше десетката, но беше задмината от Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) в края на състезанието.

Дебютантката на Олимпиада Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 80 и приключват индивидуалното си участие на Игрите. Двете финипираха съответно 83-а и 85-а.

Златото завоюва Марен Киркеейде (Норвегия), следвана от французойките Осеан Мишльон и Лю Жанмоно.