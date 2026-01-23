Министър Иван Пешев: Ивет Лалова е символ на честната игра!

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев изрази пълната си подкрепа за Ивет Лалова. Вчера Международната агенция за контрол (ITA) обяви, че най-добрата ни атлетка в последните години е сред седемте олимпийци, в чиито проби от Рио 2015 е открито забранено вещество.

"Във връзка с появилата се информация за положителна допинг проба на една от най-емблематичните фигури на българската лека атлетика – Ивет Лалова, взета по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. установена при повторен анализ десет години по-късно, като министър на младежта и спорта искам да заявя, че категорично заставам зад Ивет Лалова и нейното право на справедлив, обективен и прозрачен процес по изясняване на всички обстоятелства, свързани със случая.

Ивет е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера, доказан професионализъм и спортсменство. В продължение на повече от две десетилетия тя е символ на честна игра, дисциплина, силна отдаденост към спорта, прославяла многократно България пред света.

Пробата и повторният й анализ десет години след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, поставя редица въпроси – както относно методологията, така и относно възможностите за ефективна защита на спортистите след такъв дълъг период от време. Истината следва да бъде установена чрез обективен, справедлив и прозрачен процес.

Ивет Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история. Българският спорт дължи уважение и подкрепа на своите шампиони", гласи позицията на Пешев.

