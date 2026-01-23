bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?

МОК ги съхранява в огромни фризери 10 години, може да ги отвори по всяко време

Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?

Гръм от ясно небе. Така изглежда (поне на пръв поглед) новината за положителната допинг проба на Ивет Лалова. Тя идва две години, след като една от най-обичаните спринтьорки в историята се оттегли от пистата. Международната агенция за контрол (ITA) обяви и други 6 положителни резултата на участници на олимпийските игри в Рио през 2016 г.

И така - кой рови повторно в проби отпреди 10 години? И защо това се прави изобщо?

Бомби със закъснител

В невзрачна бетонна сграда на паркинг в Швейцария се крият доказателства, които могат за миг да развенчаят стотици спортни герои. Никой не е в безопасност, включително олимпийските шампиони и медалисти.

Антидопинговата лаборатория в Лозана съхранява проби от урина и кръв в продължение на 10 години. Началото на програмата е поставено с летните игри в Пекин през 2008 г.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Пробите се тестват повторно с подобрени научни методи. Целта - дори спортисти, които първоначално са избегнали уличаване, да бъдат заловени и санкционирани.

При първото ре-тестване на проби от Пекин 2008 например бяха засечени 31 положителни резултата.

Лаборатория на третия етаж

Официалното наименование на лабораторията в Лозана е Швейцарска лаборатория за допинг анализи (LAD). Това е една от 34-те лаборатории по света, акредитирани от Световната антидопингова агенция, и е свързана с Университетската болница в Лозана. Разположена е на третия етаж в сива сграда близо до малък супермаркет.

Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала

Как се тестват пробите

По време на олимпийските игри, допинг ченгетата на МОК взимат до 5000 проби от урина. Те се разделят в две шишенца - съответно А и Б. Б-пробите се отварят в случай, че се оспорва резултатът от А-пробата.

Първоначалните тестове се провеждат в лаборатория, разположена в олимпийското село. Поради огромния брой проби и тестове, които трябва да се направят за кратък период от време, не всяка проба се тества за всяко вещество в забранителния списък. Експерти правят обосновани предположения за това коя група спортисти е по-склонна да използва определени медикаменти и на тази база се провеждат съответните тестове.

Остаринът от пробата на Лалова открит и в... Арафат и Комунист

След като тестването на място приключи, останалата урина се съхранява в хладилник и се транспортира със самолет до Женева. Оттам пробите отиват в лабораторията в Лозана и попадат в обширен трезор. Поставят се във фризери с ограничен достъп. Температурните режими са два - минус 20 или минус 80 градуса по Целзий.

Верига на съхранение

Така наречената верига на съхранение е критична част от антидопинговия процес. Всеки път, когато шишенцата сменят местоположението си, трябва да се попълват формуляри, за да се уточни кой е бил в контакт с тях. Липсващо звено в тази верига може да анулира евентуален положителен тест.

Съгласно новите правила МОК може да съхранява пробите до 10 години и има право да размрази урината за повторен тест по всяко време през този период. Допреди Рио 2016 лимитът беше 8 години. Удълженият период дава на учените повече време за идентифициране на нови медикаменти, а след това и за разработване на нови тестове за тяхното засичане.

Новите случаи от Рио 2016 са в резултат от четвъртото голямо повторно тестове на проби, дадени по време на олимпийски игри. Проверката от Лондон 2012 разкри 73 нарушения и доведе до отнемането на 31 медала в леката атлетика, кану-каяка, вдигането на тежести и борбата. Общият брой на положителните проби от игрите в британската столица е 82, което е рекорд.

 
Тагове:

лаборатория мок ивет лалова допинг проби тестване

