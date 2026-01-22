Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Екипът на Ивет Лалова излезе с позиция след допинг скандала. По-рано днес Международната агенция за контрол (ITA) обяви, че родната атлетка е сред седемте олимпийци, в чиито проби от Рио 2015 е открито забранено вещество.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации.

Всички положителни резултати се дължат на наличието на вещества, забранени в списъка на Световната антидопингова агенция през 2016 г., а тяхното откриване е заради въвеждането на нови методи за локализирането им, които не са били налични в момента, в който са били подложени на контрол от акредитираната по това време лаборатория.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Позицията

На 22 януари 2026 г. ITA публикува официално съобщение на уебсайта си, че при повторен анализ на проба, предоставена от Ивет Лалова-Колио на 17 август 2016 г. по време на Олимпийските игри в Рио 2016, е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат (Adverse Analytical Finding - AAF) за Остарин (ostarine glucuronide). Публикацията на ITA представлява уведомление за започнала процедура по казус, а не окончателно решение

Процедурата предвижда спортистът да има право да поиска отваряне и анализ на проба "Б", като резултатът от нея ще определи следващата фаза. В случай, че анализът на проба Б потвърди резултата от първата, процедурата продължава към етап, в който атлетът има възможност да представи обяснения и доказателства по случая.

Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества и ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и защита пред компетентните органи.

Откритото вещество (Остaрин) е в списъка със забранени вещества от далечната 2008 г. и е лесно откриваем, дори с по-стари методи на анализ. Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

В официално съобщение американската анти-допинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с Остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати. Това е общ контекст по темата и не следва да се правят изводи по конкретния случай преди резултата от проба Б и официалните следващи процедури, но е важна информация.

Молим медиите да подхождат с необходимата прецизност към терминологията и фактите, като отчитат, че на този етап става дума за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение. Използването на термини като "уличиха" или "уличен" не са коректни на този етап.

В лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най‑успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция и заслужава да отстояваме нейното име и репутация с всички законни средства.

Тагове:

скандал ивет лалова позиция допинг Рио 2016 забранено вещество

