ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

Единствената ни фигуристка на зимните олимпийски игри - Александра Фейгин, се готви на -5

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

Министерството на младежта и спорта излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец, след като стана ясно, че най-добрата ни фигуристка - Александра Фейгин, се готви при -5 градуса.

След 9 дни на Фейгин предстои участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия).

Малката ледена пързалка в Зимния дворец е мястото, на което през последната седмица Фейгин е трябвало да тренира. Температурата на въздуха там по норматив трябва да бъде между 10 и 15 градуса.

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Позицията

Министерството на младежта и спорта (ММС) е напълно запознато със състоянието на Зимния дворец на спорта, с възникналите технически затруднения и с натоварения график на съоръжението, което е единственото в София, отговарящо на изискванията за провеждане на състезания от национален и международен ранг в ледените спортове.

В края на декември 2025 г. е установен сериозен технически проблем с климатичната система в голямата зала. Вследствие на това са извършени проверки от специализирана фирма, предприети са временни мерки за поддържане на работен режим и е стартирана процедура по доставка и подмяна на компресорите, като се очаква пълното възстановяване на системата в началото на февруари тази година.

До този момент климатичната система функционира на ограничен капацитет, с цел осигуряване на максимално възможни условия за тренировъчен процес без риск за ледената настилка и хладилната инсталация.

По отношение на малката зала, ММС е информирано за възникналите проблеми, свързани с електрозахранването и работата на амонячната система за заледяване.

В момента се извършват активни технически проверки и дейности за трайното отстраняване на дефектите, като системата се наблюдава и контролира непрекъснато. Температурният режим в ледените зали не може да бъде произволно променян, тъй като това би довело до влошаване качеството на леда и до сериозен риск от повреди в хладилната система, което може да наложи дълготрайно спиране на експлоатацията на съоръжението.

ММС е в постоянна комуникация със спортните федерации, включително Българската федерация по кънки, като всички са своевременно информирани за възникналата ситуация и предприетите мерки. ММС отчита значението на подготовката на българските състезатели, включително предстоящото участие на Зимните олимпийски игри, и полага необходимите усилия тренировъчният процес да се провежда при възможно най-добрите условия в рамките на техническите ограничения на съоръжението.

Паралелно с текущите ремонтни дейности, ММС работи и по дългосрочни решения, насочени към модернизация на Зимния дворец на спорта, включително обновяване на остарялата хладилна и климатична инфраструктура и разширяване на капацитета за ледени спортове. В този контекст се разглеждат и проектни предложения за изграждане на допълнителна ледена база, с цел намаляване на натовареността и подобряване на условията за подготовка.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да упражнява постоянен контрол и ще предприеме всички необходими действия за гарантиране на безопасни, устойчиви и професионални условия за развитие на ледените спортове в България.

Тагове:

София позиция фигурно пързаляне зимен дворец александра фейгин Министерство на младежта и спорта

