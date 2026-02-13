bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Най-богатата олимпийка: Печели три пъти повече от Линдзи Вон и в САЩ хич не я обичат!

Само 1% от приходите на Айлийн Гу са от спорт, а е двукратна шампионка от Игрите

Олимпийските игри със сигурност събират най-добрите спортисти, а това често означава и... най-богатите. 

За Милано/Кортина вероятно очаквате това да е Линдзи Вон, която претърпя ужасяващо падане, или някой хокеист? Но не! Най-добре платената спортистка там е... сноубордистка. 

И противно на очакванията не е от САЩ, а е... отказала да се състезава за страната. Нейното име е Айлийн Гу!

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Eileen (@eileengu)

Парите

23,1 млн. долара - толкова е спечелила сноубордистката през 2025 г., което я поставя на четвърто място в класацията за най-добре платени спортистки на Forbes.

Пред нея са само тенисистки - Коко Гоф (33 млн. долара), Арина Сабаленка (30 млн. долара), Ига Швьонтек (25,1 млн. евро). Линдзи Вон е едва на 18-о място с 8,2 млн. долара за 2025 г. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by IWC Schaffhausen (@iwcwatches)

22-годишната красавица Гу всъщност печели едва 1% от приходите си от спорт - около 100 000 долара. Тя е предпочитано рекламно лице и участва в кампании на световни марки като Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen.

Освен това Айлийн съвместява успешната си спортна кариера с работа като модел. Тя е лице на Louis Vuitton.

И като обобщим всичко, трябва да споменем, че тя е една от най-обичаните спортистки в Азия! И това е нейн избор, за който в САЩ е критикувана яростно. 

Избира Китай

Айлийн Гу е сноубордистка, която кара за Китай! А е родена в Сан Франциско. 

Майката на нашата героиня е емигрантка от Китай, баща ѝ е американец. До 15-ата си година Гу живее в САЩ и кара в местните шампионати, но след това решава, че ще продължи като представителка на азиатската страна. 

 
 
 
View this post on Instagram

 

Там вече е със статут на национална героиня, докато отвъд Атлантическия океан я смятат за предател. 

Трябва да отбележим, че Гу не разчита само на красота. Тя печели медал след медал! В Пекин 2022 триумфира с олимпийски титли в халф пайп и биг еър, а в слоупстайла спечели сребро, както и преди дни в Милано/Кортина. 

Тя е световна шампионка в слоупстайла и халфпайпа от 2021 г. 

И със сигурност за нея ще продължи да се говори още дълги години. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Eileen (@eileengu)

Тагове:

сащ китай линдзи вон сноуборд милано Зимни олимпийски игри кортина Айлийн Гу

