ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Мечтата се превърна в кошмар. Вместо на олимпийския подиум в Милано/Кортина 2026, Линдзи Вон се озова в интензивното отделение.
Опитът й да прекоси границата на човешките възможности и да полети с над 100 км/ч върху ските със скъсана предна кръстна връзка на коляното завърши със зловещо падане и агония в снега.
Кадрите върнаха болезненият момент от тежкото ѝ падане в Кран Монтана само дни преди началото на олимпийските игри.
Резултатът скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак. Никоя диагноза обаче не звучеше прекалено страшно за Линдзи. Линдзи се изправи, събра парчетата си и се върна – както винаги го е правила.
През 2019 г. олимпийската шампионка от Ванкувър се завърна изненадващо в ските след близо 6-годишно прекъсване заради множество контузии. Завърна се в преследване на мечтата – пето участие на олимпийските игри.
Падането в Кортина обаче напомни колко крехка е границата между величието и уязвимостта, между триумфа и тишината след удара.
08.02.2026 22:34:35
Диагнозата на Линдзи Вон е ясна, оперираха я по спешност
Линдзи Вон е претърпяла операция на фрактура на левия крак. 41-годишната американка падна тежко по време на спускането от олимпийските игри Милано/Кортина 2026 и беше транспортирана с хеликоптер до болницата "Ка Фончело" в Тревизо.
08.02.2026 22:33:57
Първи новини от болницата: Линдзи Вон в стабилно състояние
Първи новини от болницата в Тревизо, където Линдзи Вон беше транспортирана по спешност с хеликоптер след ужасяващото си падане в Кортина. Въпреки че има травми по тялото, чиято степен се установява със серия изследвания, 42-годишната американка е в стабилно състояние.
08.02.2026 22:28:45
08.02.2026 22:26:39
Линдзи Вон приключи с олимпийската си мечта в ските след брутално падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина.
41-годишната американска ски легенда се спусна по трасето с номер 13 - със скъсана предна кръстна връзка, но падна малко след старта - след... 13 секунди, закачайки дясната си ръка на една от вратите. Тя остана да лежи на пистата, като спасителните екипи веднага се отзоваха и я закараха в болница с хеликоптер.
08.02.2026 22:20:40
Докъде е пределът на човешките възможности? Кога трудностите те пречупват? Кога казваш „Край! Бях до тук!“?
Задайте тези въпроси на иконата в ските Линдзи Вон и никога няма да получите отговор на нито един от тях.
08.02.2026 21:54:36
Болницата в Тревизо с първо изявление за състоянието на американкатa