ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Мечтата се превърна в кошмар. Вместо на олимпийския подиум в Милано/Кортина 2026, Линдзи Вон се озова в интензивното отделение.

Опитът й да прекоси границата на човешките възможности и да полети с над 100 км/ч върху ските със скъсана предна кръстна връзка на коляното завърши със зловещо падане и агония в снега.

Кадрите върнаха болезненият момент от тежкото ѝ падане в Кран Монтана само дни преди началото на олимпийските игри.

Резултатът скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак. Никоя диагноза обаче не звучеше прекалено страшно за Линдзи. Линдзи се изправи, събра парчетата си и се върна – както винаги го е правила.

През 2019 г. олимпийската шампионка от Ванкувър се завърна изненадващо в ските след близо 6-годишно прекъсване заради множество контузии. Завърна се в преследване на мечтата – пето участие на олимпийските игри.

Падането в Кортина обаче напомни колко крехка е границата между величието и уязвимостта, между триумфа и тишината след удара.