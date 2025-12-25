bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Най-тъжната коледна снимка на Шумахер

12 години от инцидента във френските Алпи

Най-тъжната коледна снимка на Шумахер
EPA

Много спортни звезди публикуват снимки от домовете си по Коледа, а някои издания си спомниха за Мик Шумахер, който през 2022 г. сподели със света снимка, обявена за най-тъжната снимка от коледно тържество“.

Синът на легендарния Михаел Шумахер и седемкратният световен шампион пилот от Формула 1 сподели снимка в Instagram, на която седи до бор с майка си Корина и сестра си Джина-Мария.

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща

Разбира се, за милионите фенове на фамилията, на фотоса липсва най-важният човек и главата на семейството - баща му Михаел.

Легендарният пилот от Формула 1 претърпя трагичен ски инцидент във френските Алпи през декември 2013 г., след което беше в медикаментозно предизвикана кома почти шест месеца. От 2014 г., когато беше преместен в семейна среда за рехабилитация, семейство Шумахер стои далеч от прожекторите, за да защити личния му живот. Състоянието на седемкратния шампион от Формула 1 все още е неизвестно.

„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер

 
