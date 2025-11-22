bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер

Семейството му, с основание, е толкова потайно, казва бивш директор на Ред Бул

„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер
Легендата на Формула 1 Михаел Шумахер остава в сърцата на феновете, но реалността е тежка. Приятелят и бивш главен оперативен директор на Ред Бул - Ричард Хопкинс, изрази дълбоката си тревога и тъга относно състоянието на седемкратния световен шампион.

Състоянието му

Не мисля, че някога ще видим Михаел отново. Малко ми е неудобно да говоря за състоянието му, защото семейството, с основание, е толкова потайно“, сподели Хопкинс пред медиите.

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

След инцидента в Алпите, година след края на кариерата си, Пилето претърпя сериозна травма на главата, две операции и дълъг период в изкуствена кома. Днес бившият пилот е под постоянни грижи на съпругата си Корина и медицинския екип, като според наличната информация не може да говори и въобще да общува.

Финландец е личният му лекар

Хопкинс подчерта, че семейството е решило да запази пълна поверителност. Доколкото знам, има един финландски личен лекар. Мога да коментирам нещо, да изразя мнение, но не съм в този вътрешен кръг. Не съм Жан Тод, не съм Рос Браун, не съм Герхард Бергер, който посещава Михаел. Далеч съм от това.“

Признанието на Хопкинс хвърля допълнителна светлина върху трагичната реалност за феновете на Формула 1.

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

