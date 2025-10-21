Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща

Михаел Шумахер беше арогантен и не го криеше, когато ставаше дума за Формула 1. Най-добрите му качества обаче излизаха на повърхността, когато беше у дома със съпругата и децата си.

Това е мнението на бившия оперативен директор на Ред Бул Ричард Хопкинс - близък приятел на седемкратния световен шампион. 56-годишният Шуми не е виждан публично след тежкия инцидент по време на ски през 2013 г. Детайлите около здравословното му състояние се пазят в строга тайна.

Хопкинс и Михаел редовно си устройват кафе почивки в началото на 90-те години. По онова време единият е механик в Макларън, а другият кара за Бенетон. Сега Хопкинс повдига завесата и разкрива какъв е бил Шумахер зад кулисите, като посочва както най-добрите, така и най-лошите му страни.

Екстремна страст

"Е, едва ли ще ви изненадам - не всичките му качества бяха положителни. Неговата самоувереност често преминаваше в арогантност, но той не криеше своята същност. Страстта му към това, което прави, често се проявяваше по екстремни начини."

"Михаел имаше всички елементи, които изграждат един световен шампион. Дали е притежавал някое скрито качество? Мога да ви кажа какво е закусвал, но това е глупав отговор."

Хопкинс посочи, че приятелят му е бил различен човек далеч от светлината на прожекторите. "Всички велики спортисти - пилот от Формула 1, колоездач от Тур дьо Франс или прочут голфър, споделят еднакво внимание към детайла и перфекционизъм. Знам, че той обичаше децата си, обичаше семейството си, обичаше жена си. Но това не означава, че е обичал жена си повече или по-малко, отколкото всеки друг пилот от Формула 1 обича своята."

Човекът зад витрината

"Ако не познавахте Михаел и сте започнали да гледате Формула 1 през 2004 или 2005 година, вероятно щяхте да имате мнение за него, без да познавате човека зад витрината. Може би сте видели този прекалено самоуверен пилот с абсолютна степен на арогантност. И може би щеше да ви е трудно да повярвате, че той се прибира у дома и обича жена си и децата си."

"Бихте си помислили, че вероятно е труден характер в личния си живот. Но със сигурност не беше. Разбира се, че не беше. Той беше страхотен баща и страхотен съпруг."

Хопкинс сравни Шумахер със съперника му за титлата във Формула 1 Мика Хакинен. Летящият финландец спечели дуела през 1998 г. с Макларън, преди счупен крак да извади германеца от борбата през 1999 г. Хакинен усилено подкрепя 14-годишната си дъщеря Ела в стремежа й да стане първата жена пилот във Формула 1 през този век.

Сравнението с Хакинен

Синът на Шумахер - Мик, вече стигна до най-авторитетните автомобилни серии, но преживя два разочароващи сезона с Хаас в задната част на стартовата решетка.

"С Мика Хакинен винаги се смеехме. Можеше да го гледаш през целия сезон и да си мислиш, че е най-скучният човек. Очевидно не му харесваше да е пред камерата и имаше студено излъчване. Но не се сещам за друг с по-добро чувство за хумор. Прекрасен, красив човек."