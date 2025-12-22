bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Най-успешният и най-богат Том Брейди е в миналото! Жизел го смени с инструктор по жиу-жицу!

Хоаким Валенте излекува сърцето на една от най-красивите жени в света

Когато преди 3 години стана ясно, че Том Брейди и Жизел Бюндхен се развеждат, светът забави ход! Това беше краят за една от емблематичните двойки! 

Тя - една от най-красивите жени в света, с дългогодишна успешна кариера на модел. Той - звезда в американския футбол, определян за един от най-великите в историята и един от най-богатите - номер 1 по приходи (45,2 млн. долара) в класацията на "Форбс" за спортисти през 2023 г.! 

Двамата - заедно от 2009 до 2022, пример за обществото, с две деца Бенджамин на 15 и Вивиан на 12 в момента. 

И изведнъж - развод! А след развода - ново начало! 

Малко след раздялата, която очевидно Жизел преживя трудно и с много сълзи пред камера, тя намери щастието. 

Неговото име е Жоаким Валенте - инструктор по жиу-жицу. 

Той утеши красивата манекенка след развода с Брейди. 

Двамата вече са семейство. Медиите отвъд Океана съобщават, че са сключили брак на 3 декември, на плажа в щата Флорида. Там Валенте има вила. 

Церемонията е била скромна и в присъствието само на най-близките на младоженците. 

Валенте и Жизел започват връзката си през 2023 г. и вече имат едно дете - момченце, родено в началото на 2025 г. 

Смята се, че двамата са се запознали малко преди обявяването на развода. Дъщерята на красавицата Вивиан, посещавала жиу-жицу тренировки в школата на Валенте. Инструкторът пък се славел със страхотно чувство за хумор и бил ненадминат джентълмен. 

През 2021 г. той става и личен треньор на Жизел. За романтичната си връзка обаче чакат до края на развода с Том Брейди. 

В същото време бившият мъж на красавицата, който е 7-кратен победител в Super Bowl и 5 пъти избиран за най-полезен на терена по време на този най-важен мач в американския футбол, опита няколко връзки, но така и не намери точната дама за сърцето си. 

Преписвани му бяха връзки с холивудската актриса София Вергара, както и с Мис Словакия Вероника Райек. 

