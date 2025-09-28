Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар поздрави националния отбор по волейбол след среброто на световното първенство във Филипините.

"Волейнационалите донесоха толкова радост и гордост в сърцата на всички българи, за което им благодарим. Гордеем се истински с тях"

"Вярвам, че това е само малка част от техните възможности. Затова им желая крепко здраве и да продължават да мачкат наред и да пълнят сърцата ни с гордост и очите ни със сълзи. Бъдете здрави!", каза Насар в специално видеообръщение, изпратено до "120 минути".

Снимка: FIVB

Новите герои на България

С изключителните си победи във Филипините - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) - новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и ни изкараха по площадите както онези герои от САЩ през 1994 г. А най-впечатляващото е, че никой - дори и най-тънките познавачи на играта, не прозря какво се задава преди световното.

Новият властелин на мрежата - Алекс Николов, приключва като реализатор №1 (173 точки). И се нарежда до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става най-добър нападател.

С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за най-добър блокировач.

Снимка: Volleyball World

Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в идеалния отбор на първенството. Компания им правят четирима италианци - Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето и Фабио Балазо, както и полякът Якуб Кохановски.

За грандиозния си успех нашите заработиха премия от 500 000 долара от наградния фонд на международната федерация. Шампионът Италия прибира 1 милион долара.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.