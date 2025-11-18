bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никой не ни предупреди какво ще видим в родното място на Болт…(ВИДЕО)

Оцелелите разказват: как Мелиса удари родния град на Светкавицата

Reuters

На прав път ли сме към Шерууд Контент?“ Тръгнали към нещо повече от географска точка. Без интернет, с карти, които се размиваха пред очите ни, започвахме да усещаме, че пътуваме за никъде... А целта ни беше проста и голяма: да видим как ураганът Мелиса е белязал родното място на човека, който някога накара света да затаи дъх Юсейн Болт. Така започва разказът на Marca след опустошението на Карибите.

Ямайка след бурята

Мелиса удари Ямайка на 28 октомври ярост, каквато островът не познаваше в своята записана история. 45 изгубени живота. 15 души все още са в неизвестност. И една нация, която обикновено живее в цветовете на празника, сега обгърната от тежки времена. Туризмът сърцето на Ямайка би трябвало да цъфти през декември. Вместо това островът брои раните си.

Пътят към Шерууд Контент

С местен таксиметров шофьор до нас, пътуването се усещаше като навлизане в чужд и наранен свят. Паднали дървета, наводнения, ветрове, препускали със скорост над 300 км/ч. Там, където някога е имало живот сега имаше прекъснати истории.

Да почукаш на вратата на легендата

Накрая стигнахме в Шерууд Контент. Няма табели, няма туристически знаци. Само хора.

Попитахме едно семейство: На прав път ли сме? Търсим селото на Юсейн Болт.“ Жената, която ни отговори, се усмихна така естествено, сякаш говорехме за съседа отсреща не за световна легенда: Семейството му живее до нас. Почукайте.“

И в този миг почувствахме колко малък е светът и колко огромен може да бъде един човек.

Вече под 10 секунди: Новият Болт е само на 17 (ВИДЕО)

Племенницата му отвори вратата. Усмихна се меко. И ни насочи: Майка му е в центъра. Помага.“

Майката 

Намерихме Дженифър Болт в социалния център сред прах, инструменти, строителни материали. Юсейн живее в Кингстън,“ казва ни тя, Но идва често. Училището, в което учеше, сега приютява хора. Той иска всичко да бъде поправено, за да могат децата отново да се върнат“

Докато говореше, очите ѝ не търсеха ефект. Гласът ѝ не търсеше драматизъм. Но под думите ѝ се усещаше един океан от сила и надежда.

Децата искат да правят това, което виждат,“ продължи тя. И ако виждат него ако той ги вдъхновява това е чест.“

Надежда сред руините

След разговора тя просто се върна към работата си като човек, който знае, че възстановяването не пита дали си уморен. Просто трябва да се случи.

А ние продължихме по пътя си през мястото, където някога за първи път е заблестяла светкавицата на Ямайка.

