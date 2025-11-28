bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов блесна в дебюта си във Формула 2!

Българския лъв е седми в квалификацията за Гран При на Катар

Никола Цолов блесна в дебюта си във Формула 2!
Lap.bg

Впечатляващ дебют за Никола Цолов във Формула 2! Българският талант в моторните спортове завърши седми в квалификацията за Гран При на Катар.

Цолов започна силно, след това се смъкна в класирането, но завърши в Топ 7, като изпревари пилоти, борещи се за влизане във Формула 1.

Запомнете това име

Българинът, който ще кара в последните два старта от сезона за екипа на Кампос Рейсинг, показа страхотна адаптивност на непознатата за него писта в Лусаил и се нареди само на 0.649 хилядни от най-добрия резултат в квалификацията, който бе поставен от германеца Оливер Гьоте (МП Моторспорт).

Снимка: Lap.bg

Цолов постигна време от 1 минута и 36.764 секунди в най-добрата си обиколка. Времето на Гьоте бе 1:36.115 минути, като той изпревари с 0.040 секунди италианеца Леонардо Форнароли, който по-рано днес бе с най-добрия резултат в тренировката. Трети в квалификацията остана французинът Виктор Мартен (АРТ Гран при) на 0.170 секунди от Гьоте.

Представянето на Цолов означава, че утре той ще потегли четвърти в спринтовото състезание от 23 обиколки. Редовната надпревара, в която ще стартира от седмата позиция, е в неделя.

"Квалификацията се получи сложна, пистата се промени много, имаше огромна разлика заради температурата – обясни Никола. - Усещах добре колата, с първия комплект гуми имах добро темпо, постигах добри времена по сектори, но не успях да ги събера в една чиста обиколка"

"С втория комплект гуми обаче си казах, че сега трябва да се получи това и последният ми тур се получи както трябва обиколката. Преди това откривах сцеплението в отделните сектори, накрая събрах всичко в една обиколка."

"Щастлив съм от резултата, имаме добри шансове да се борим и в двете състезания, но все още не знам какви са реалните възможности на колата."

А какъв е Никола Цолов извън пистата и още много - гледайте в специалното му интервю пред bTV, което ще бъде излъчено утре сутрин в предаването "Тази събота".

