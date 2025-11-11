bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец!

Българския лъв ще участва в последните два кръга от сезона

Българския лъв ще участва в последните два кръга от сезона

Страхотна новина за българския спорт! Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 за своя отбор Кампус Рейсинг още тази година и ще кара в последните две състезания в Катар и Абу Даби.

Цолов ще заеме мястото на Пепе Марти през уикендите на Лусайл и Яс Марина. Испанецът се раздели с Кампос предсрочно, за да се фокусира върху подготовката си за своя дебют във Формула Е, който ще съвпадне с края на сезона във Формула 2.

Това решение на Марти освободи едното пилотско място в Кампос за финалните два кръга и от испанския тим се спряха на Никола Цолов, който ще получи шанс да дебютира предсрочно във Формула 2. За Българския лъв това ще бъде отлична подготовка за неговия първи пълен сезон в шампионата с Кампос догодина.

Мечтан дебют

Надпреварите във Формула 3 и Формула 2 са доста различни, тъй като във Формула 2 има задължителни спирания в бокса и два различни типа гуми за сух асфалт всеки уикенд.

Това са неща, с които Никола Цолов все още не се е сблъсквал в своята професионална кариера, така че тези два уикенда в Катар и Абу Даби ще му бъдат изключително полезни. В тях Никола Цолов ще си партнира с Арвид Линдблад, който е много вероятно догодина да се състезава във Формула 1 с Рейсинг Булс.

Българският Батман и Жената котка: Цолов и Крисия разкриха тайната си (СНИМКА)

