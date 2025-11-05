bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българският Батман и Жената котка: Цолов и Крисия разкриха тайната си (СНИМКА)
Тя му пее, той лети...
Българският Батман и Жената котка: Цолов и Крисия разкриха тайната си (СНИМКА)

Тя му пее, той лети...

В последните седмици социалните мрежи накараха феновете на спорта и музиката да говорят за една вдъхновяваща двойка българският пилот във Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия Тодорова. След като слуховете за връзката им се носеха из интернет, двамата най-после потвърдиха отношенията си с общ пост в Instagram.

Българският лъв в последните години успешно се утвърждава в света на моторните спортове и е част от програмата на Red Bull. Още този месец да дебютира във Формула 2.

Крисия, от своя страна, е добре позната на българската публика още от детството си, когато впечатли Европа с гласа си на Детската Евровизия.

Постът, който разкри връзката им, беше споделен след съвместното им празнуване на Хелоуин. Цолов се появи в костюм на Батман, а Крисия в ролята на Жената котка забавно, но и красноречиво за начина, по който се допълват.

 
 
 
Любопитен детайл е, че последната известна връзка на Никола беше с испанката Валерия Суарес, но изглежда новата глава в личния му живот започва в по-близка до сърцето му посока с българка, споделяща същата отдаденост към сцената и постиженията.

Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?

Припомняме, че в края на октомври Цолов, който завърши на второ място при пилотите във Формула 3 и помогна на Кампос Рейсинг да спечели титлата при конструкторите, и Крисия се появиха в общо стори от Испания. Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където Цолов живее и тренира, показваше отраженията на двамата във фитнес зала.

Новината бързо обиколи медии и фенстраници, като реакциите бяха предимно положителни.

Всички говорят за тях! Крисия и Цолов заедно в Испания (СНИМКА)

 
формула 2 връзка хелоуин батман Евровизия жената котка крисия Никола Цолов

