Българският Батман и Жената котка: Цолов и Крисия разкриха тайната си (СНИМКА)

В последните седмици социалните мрежи накараха феновете на спорта и музиката да говорят за една вдъхновяваща двойка – българският пилот във Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия Тодорова. След като слуховете за връзката им се носеха из интернет, двамата най-после потвърдиха отношенията си с общ пост в Instagram.

Българският лъв в последните години успешно се утвърждава в света на моторните спортове и е част от програмата на Red Bull. Още този месец да дебютира във Формула 2.

Крисия, от своя страна, е добре позната на българската публика още от детството си, когато впечатли Европа с гласа си на Детската Евровизия.

Празнуват Хелоуин

Постът, който разкри връзката им, беше споделен след съвместното им празнуване на Хелоуин. Цолов се появи в костюм на Батман, а Крисия в ролята на Жената котка – забавно, но и красноречиво за начина, по който се допълват.

View this post on Instagram A post shared by NT (@nikola_tsolov)

Любопитен детайл е, че последната известна връзка на Никола беше с испанката Валерия Суарес, но изглежда новата глава в личния му живот започва в по-близка до сърцето му посока – с българка, споделяща същата отдаденост към сцената и постиженията.

Припомняме, че в края на октомври Цолов, който завърши на второ място при пилотите във Формула 3 и помогна на Кампос Рейсинг да спечели титлата при конструкторите, и Крисия се появиха в общо стори от Испания. Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където Цолов живее и тренира, показваше отраженията на двамата във фитнес зала.

Новината бързо обиколи медии и фенстраници, като реакциите бяха предимно положителни.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK