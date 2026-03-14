НА ЖИВО: Лудогорец - ЦСКА

5' - "Армейският" натиск продължава, Лео Перейра обаче стреля покрай вратата.

2' - ЦСКА беше много близо до ранен аванс. Йоел Андерсон от домакините спря топката пред голлинията.

1' - Начало на срещата.

Стартовите състави

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков - К, 26. Филип Калоч, 23. Дерой Дуарте, 77. Ерик Маркус, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич, 9. Квадво Дуа

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао - К, 11. Мохамед Брахими, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето'о, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас

ПРЕВЮ

Лудогорец и ЦСКА се сблъскват в най-интригуващия двубой от 26-ия кръг на Първа лига.

При "орлите" има две промени спрямо 11-те, които започнаха при успеха с 1:0 над Левски - лиспват контузените Кайо Видал и Педро Нареси, а вместо тях ще играят Филип Калоч и Ерик Маркус.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев залага на същите титуляри като при победата с 2:0 срещу Локомотив София.

Шампионът Лудогорец изостава на 9 точки от лидера Левски. При грешна стъпка на "орлите" в Разград, "сините" ще имат възможност да увеличат преднината си. Отборът на Хулио Веласкес гостува на закъсалия Берое.