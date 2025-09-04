bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов ще кара във Формула 2

Скок за родния талант в моторните спортове

Никола Цолов ще кара във Формула 2
Lap.bg

Огромен успех за родния талант в моторните спортове Никола Цолов! 

Българинът ще бъде част от Формула 2 през следващия сезон! Това става ясно след като името му се появи в сайта на надпреварата. 

Все още не е ясно за кой отбор ще се изявява българинът. 

От обкръжението на пилота заявиха пред bTV, че не могат да потвърдят новината. 

Скок

В момента Цолов е част от тима на „Кампос Рейсинг“ във Формула 3. 

Той е сочен за един от най-големите таланти, като в момента е на трето място във временното класиране, а в уикенда 6-7 септември, когато е последният старт от сезона, има реална възможност за завърши като подгласник на шампиона. 

Никола Цолов: Готов съм на всичко в името на мечтата ми (ВИДЕО)

През сезона Цолов спечели спринта в Бахрейн и основното състезание в Монте Карло

През 2024 г. Българския лъв бе 11-ти в крайното класиране на Формула 3, като победи в Монте Карло, Барселона и Будапеща. 

Трамплин

Формула 2 бе основана през 2017 г. като целта ѝ е да е школа за млади пилоти към мечтаната цел - Формула 1!

Всички тимове в нея трябва да използват еднакво шаси, двигател и гуми. 

Снимка: Lap.bg

През настоящия сезон в надпреварата има 11 тима с по двама пилоти. Кръговете са 14, като включват писти в Европа, Австралия и Близкия Изток. 

Тагове:

