Никулден е! Никола Цолов трети в Абу Даби

Навръх своя имен ден българският пилот Никола Цолов се поздрави с историческо постижение – първи подиум във Формула 2. Българският лъв завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

LAP 10/23



Tsolov has lost ground to the chasing pack...



Goethe is now in DRS range #F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/JARLr06Xy6 — Formula 2 (@Formula2) December 6, 2025

След наказание от три позиции за блокиране на Люк Браунинг в квалификацията, Цолов стартира от пето място. Още при старта обаче той демонстрира изключителна скорост и решителност, изпреварвайки Оливър Гьоте и Виктор Мартин още преди първия завой.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Солиден старт

Докато съотборникът му в Кампос, Арвид Линдблад, и Джошуа Дюрксен се бореха за победата, българският лъв показа майсторство и стратегия, като още в първия тур се откъсна на над секунда пред Гьоте и не позволи на германския пилот да го застраши с DRS по дългите прави на „Яс Марина“.

Снимка: Lap.bg

Дори виртуалната кола на сигурността в осмия тур не попречи на Цолов да запази стабилна преднина, а когато напрежението се възобнови, той бързо увеличи дистанцията си пред Гьоте, което му позволи да кара спокойно до финала.

На карирания флаг Никола завърши трети, на 9.6 секунди зад победителя Линдблад и на почетно място до Дюрксен.

Tuesday he was announced as an @F1 driver.



Saturday he becomes a 3x time #F2 race winner.#AbuDhabiGP pic.twitter.com/jOvrgIZL26 — Formula 2 (@Formula2) December 6, 2025

Със спечелените днес шест точки Цолов остава 18-ти в генералното класиране. Утре е основното състезание на „Яс Марина“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK