Никулден е! Никола Цолов трети в Абу Даби

Българският пилот на стълбичката във Формула 2

Lap.bg

Навръх своя имен ден българският пилот Никола Цолов се поздрави с историческо постижение – първи подиум във Формула 2. Българският лъв завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

След наказание от три позиции за блокиране на Люк Браунинг в квалификацията, Цолов стартира от пето място. Още при старта обаче той демонстрира изключителна скорост и решителност, изпреварвайки Оливър Гьоте и Виктор Мартин още преди първия завой.

 
 
 
Солиден старт

Докато съотборникът му в Кампос, Арвид Линдблад, и Джошуа Дюрксен се бореха за победата, българският лъв показа майсторство и стратегия, като още в първия тур се откъсна на над секунда пред Гьоте и не позволи на германския пилот да го застраши с DRS по дългите прави на „Яс Марина“.

Снимка: Lap.bg

Дори виртуалната кола на сигурността в осмия тур не попречи на Цолов да запази стабилна преднина, а когато напрежението се възобнови, той бързо увеличи дистанцията си пред Гьоте, което му позволи да кара спокойно до финала.

На карирания флаг Никола завърши трети, на 9.6 секунди зад победителя Линдблад и на почетно място до Дюрксен.

Със спечелените днес шест точки Цолов остава 18-ти в генералното класиране. Утре е основното състезание на „Яс Марина“.

