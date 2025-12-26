Коледна победа за Алекс Николов

Александър Николов изведе Кучине Лубе Чивитанова до трета поредна и общо осма победа за сезона в италианската Суперлига. Навръх Коледа тимът на Джампаоло Медей надви Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21) в мач от 13-ия кръг на шампионата.

Българският национал отново стана най-полезен за Лубе с 21 точки (1 блок, 3 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане). Ерик Льопки добави 16 точки (1 блок и 65% ефективност в атака).

За Пиаченца Алесандро Боволента заби 26 точки (2 блока и 77% ефективност в атака), а Хосе Мигел Гутиерес се отчете с 16 точки (2 блока, 2 аса, 55% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане).

Дерби с шампиона

Лубе е на пето място във временното класиране с 8 победи, 5 загуби и 25 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 14-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на шампиона Тренто. Дербито е следващата събота от 19 часа българско време.

Преди това пък Лубе ще гостува на гранда Перуджа в 1/4-финал за Купата на Италия. Този двубой е във вторник (30 декември) от 21,30 часа.