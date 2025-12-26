bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хапнах малко повече: Пеп Гуардиола качил 5 кг по Коледа

Футболистите обаче са невероятно дисциплинирани, сигурен е мениджърът на Манчестър Сити

Хапнах малко повече: Пеп Гуардиола качил 5 кг по Коледа

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призна, че вероятно е качил няколко килограма по Коледа. Той обаче се успокоява с мисълта, че всичките му футболисти са запазили теглото си, тъй като са "невероятно дисциплинирани".

След победата с 3:0 над Уест Хем, която ги остави само на две точки зад лидера във Висшата лига Арсенал, играчите на Сити бяха предупредени да не прекаляват по Коледа. "Гражданите" се отправят към Нотингам Форест в събота и може да се завърнат на върха, преди "артилеристите" да приемат Брайтън.

"Аз съм четири или пет килограма повече заради количеството храна и напитки, които съм консумирал, така че съм наистина добре", заяви с усмивка Гуардиола. Той обаче очаква играчите да не са прекалили на трапезата.

Задължителен стандарт

"Те са невероятно дисциплинирани от десет години насам. Миналият сезон беше малко по-труден заради контузиите, които имахме, но те винаги се държаха невероятно. Като клуб имаме стандарт, всеки знае точно какво трябва да прави", коментира той.

Сити спечели седем поредни срещи във всички турнири. "Предпочитам да съм с 10 точки пред всички, но такава е ситуацията. Всичко върви наистина добре. Все още сме в края на декември, в Шампионската лига сме напред, във Висшата лига сме напред, на полуфиналите сме за Купата на Лигата, началото на Купата на Футболната асоциация е скоро. Някои важни играчи се завръщат, така че нека да вървим стъпка по стъпка, мач по мач и да видим какво ще се случи", добави испанецът.

 
