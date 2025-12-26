След смъртта на биатлонист: Забраниха специална маска

Спешни мерки след внезапната смърт на биатлониста Сиверт Бакен. Миналата седмица 27-годишният норвежец беше открит безжизнен в хотелска стая в Трентино.

От федерацията по биатлон в родината му издадоха изрична забрана на всички спортисти под нейната егида - при никакви обстоятелства да не използват хипоксични маски. Именно с такава е намерен Бакен, като се още няма изрично установена връзка със смъртта му.

"В навечерието на Коледа изпратихме съобщение до всички наши спортисти, в което ги информирахме, че всяко използване на симулирана височина трябва да бъде прекратено незабавно до второ нареждане", потвърди изпълняващия длъжността генерален секретар на централата Емили Нордскар.

Ограничени количества кислород

Хипоксичните маски са устройства, използвани за симулиране на условия на голяма надморска височина. Те са предназначени да намаляват количеството кислород, достигащо до белите дробове.

Бакен беше трикратен европейски шампион и има една победа в старт за Световната купа. На 21 декември норвежецът се състезава в масовия старт от Световната купа във Франция и завърши на 20-а позиция.

Аутопсията ще бъде извършена в Италия през следващите дни, а семейството на Бакен поддържа постоянен контакт с местните власти. "Полицията и криминалистите ще изяснят хронологията на събитията и причината за смъртта. При наличие на нова информация медиите ще бъдат своевременно информирани", заявиха от федерацията.