Страхувай се от Бог: Пак атакуват Мо Салах заради коледно пожелание

Мохамед Салах отново е обект на негативни реакции от мюсюлмани по цял свят, след като за поредна година сподели коледно пожелание, придружено със снимка. Звездата на Ливърпул и Египет превърна в традиция да честити християнския празник, въпреки че самият той е мюсюлманин.

Тази година 31-годишният нападател сподели снимка на дъщерите си Мека (11) и Каян (5), които позират до празнично украсена елха. Посланието е съвсем простичко - Весела Коледа. но дори и то се оказа достатъчно, за да предизвика буря в социалните мрежи.

"Мислех, че няма да празнуваш този фестивал, който е забранен в нашата вяра", написа един от последователите му. Друг добави: "Мо Салах, обичах те. Гледах на теб като на пример за подражание. Въпреки че никога не си играл за любимия ми Манчестър Сити, ти ме вдъхнови. Сега обаче вече не мога да гледам на теб по същия начин. Разби ми сърцето. Ако не изтриеш този туит, ще спра да те следвам."

Голям грях

Трети предупреди: "Братко, страхувай се от Бог - ти си мюсюлманин и милиони те следват и обичат, повечето от тях са млади мюсюлмани. Ще видят това, което правиш, като нормално и тривиално, но това е голям грях."

В същото време обаче Салах, който играе за родината си на Купата на африканските нации в Мароко, получи и сериозна подкрепа. Мнозина - включително мюсюлмани, го поздравиха за посланието за единствено въпреки религиозните различия.

На терена

"Светът ще бъде по-добро място, ако толерираме различията си". "Човечността е на първо място, Весела Коледа". "Знаете ли, чаках тази снимка от 1 декември. Толкова съм щастлив да я видя. Дано тази радост да изпълва семейството ти и целия свят. Бог да ви благослови", гласят някои от коментарите.

Самият Салах отсъства от семейната снимка, защото преследва първа титла на Африка в кариерата си. Той вкара победната дузпа за 2:1 срещу Зимбабве в понеделник. Египет е най-успешната нация в турнира, но не е печелил трофея от 2010 година - точно преди Салах да дебютира в националния отбор.