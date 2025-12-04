Няма драма! Карлос Насар подписа и коригирания договор

Карлос Насар подписа и втория вариант на договора с Българската федерация по вдигане на тежести. Часове след като вчера Управителният съвет изпрати коригиран вариант на контракта, олимпийският шампион е сложил своя подпис и ще получи възнагражденията си за календарната 2025 година.

В понеделник Насар подписа публично своя договор, слагайки край на спекулациите дали ще се състезава за друга страна. Карлос отклони примамливи оферти от Бахрейн и Саудитска Арабия, а при обявяването на решението си уточни, че го прави не заради президента Стефан Ботев, а заради всички, които го подкрепят.

Върнатият договор

Припомняме, че след среща на Управителния съвет договорът на Насар бе върнат за леки корекции. Топ щангистът имаше 24 часа, за да подпише променения контракт.

Всички корекции по документа са съгласно предварителните договорености между БФВТ и Министерството на младежта и спорта.

Битката за щангите

В българските щанги се задава и люта битка на титани. На 15 декември настоящият председател – Стефан Ботев, ще се изправи за президенсткото място в българските щанги срещу Асен Златев. Насар публично декларира своята подкрепа към олимпийския шампион в Москва 1980 година.

