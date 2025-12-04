Кобрата прикова погледите в Дубай (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Броени дни остават до мача на годината за българския бокс. На 12 декември в Дубай Кубрат Пулев ще защитава регулярната си световна титла на WBA срещу руснака Мурат Гасиев.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по bTV.

Кобрата вече е в Дубай, а преди основната галавечер там се провежда Световен боксьор фестивал. Той започна на 2 декември с аматьорски мачове за шампионски пояси, а организатор е Умар Кремльов и IBA.

Кобрата е готов!

Българският шампион посети фестивала и отговори на няколко въпроса във връзка със следващия си съперник.

"Той е топ боксьор, няма да е лесен мач, но съм много добре подготвен и имам опит. Той също и затова ще бъде интересен мач.

 
 
 
Ще бъде невероятен мач. Знам, че трябва да се бия много умно и много прецизно, както ми харесва. И ще спечеля!", категоричен е Кобрата, който за последно се боксира преди година, когато спечели регулярната световна титла в мач срещу Махмуд Чар.

Междувременно Мурат Гасиев засипа със суперлативи Кубрат Пулев: "Той е 44-годишен солиден боксьор. Не го смятам за стар и определено не го подценявам. Подготвям се много сериозно, сигурен съм, че той няма просто да се откаже от пояса без битка. Знам, че това ще бъде един от най-трудните мачове в моята кариера", каза руснакът в интервю.

 
 
 
Визитките

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

Гасиев се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

А вие не пропускайте и дигиталната ни поредица "В ръкавиците на Пулев" на нашия сайт btvsport.bg, както и в социалните мрежи.

