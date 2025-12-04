Третодивизионен тим шокира Гьозтепе и Мъри Стоилов

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе претърпя крах в турнира за Купата на Гърция. Въпреки силното представяне в първенството тимът от Измир отпадна още в квалификациите на надпреварата.

Мачът за Купата на Турция

Гьоз-Гьоз загуби с 0:1 гостуването си в Истанбул на третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ - тим, който се намира на тринадесета позиция в една от двете групи на трета дивизия на страната.

Мачът се игра на стадион "Ататюрк", а победното попадение бе реализирано от Баръш Зерен в 10-ата минута с мощен далечен изстрел.

Миналия сезон Гьозтепе стигна до полуфинал за турската Купа, но за разочарование на феновете и ръководството сега дори не успя да стигне до същинската част на турнира.

В момента Гьозтепе е на четвърта позиция в турския шампионат. В неделя играчите на Мъри Стоилов приемат Трабзонспор у дома в мач от първенството.

