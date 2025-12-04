bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Третодивизионен тим шокира Гьозтепе и Мъри Стоилов

Крах за Купата на Турция

Третодивизионен тим шокира Гьозтепе и Мъри Стоилов

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе претърпя крах в турнира за Купата на Гърция. Въпреки силното представяне в първенството тимът от Измир отпадна още в квалификациите на надпреварата.

Мачът за Купата на Турция

Гьоз-Гьоз загуби с 0:1 гостуването си в Истанбул на третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ - тим, който се намира на тринадесета позиция в една от двете групи на трета дивизия на страната.

Мачът се игра на стадион "Ататюрк", а победното попадение бе реализирано от Баръш Зерен в 10-ата минута с мощен далечен изстрел.

Миналия сезон Гьозтепе стигна до полуфинал за турската Купа, но за разочарование на феновете и ръководството сега дори не успя да стигне до същинската част на турнира.

В момента Гьозтепе е на четвърта позиция в турския шампионат. В неделя играчите на Мъри Стоилов приемат Трабзонспор у дома в мач от първенството.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол станимир стоилов купа на турция Гьозтепе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК
Случва се! Взехме европейско по футбол!

Случва се! Взехме европейско по футбол!
Ванга ли го предрече? Извънземни на жребия за Мондиал 2026

Ванга ли го предрече? Извънземни на жребия за Мондиал 2026
Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Последни новини

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК
Ванга ли го предрече? Извънземни на жребия за Мондиал 2026

Ванга ли го предрече? Извънземни на жребия за Мондиал 2026
Христо Янев с разтърсващо послание: Три легенди се нуждаят от България!

Христо Янев с разтърсващо послание: Три легенди се нуждаят от България!
Парите на Насар по сметката на федерацията?

Парите на Насар по сметката на федерацията?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV