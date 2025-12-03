bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Парите на Насар по сметката на федерацията – договорът върнат за ремонт

Нов обрат по сагата

Нов обрат по сагата с договора на Карлос Насар с Българска федерация по вдигане на тежести. 48 часа след като публично подписа своя контракт, bTV научи, че той не е признат от федерацията, но дължимите му пари вече са в сметката на БФВТ.

След заседание на Управителния съвет е върнат нов вариант на контракта, с леки корекции. Насар има 24 часа, за да подпише променения вариант.

Всички корекции по документа са съгласно предварителните договорености между БФВТ и Министерството на младежта и спорта.

Членовете на УС единодушно решиха, че договорът съдържа повторения и клаузи, свързани със застраховки и възстановяване при контузии, които в настоящия си вид не могат да бъдат покрити в България. Според информация на bTV, Насар не може да бъде санкциониран, ако откаже участие или съдействие в рекламни кампании.

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Медията ни научи и още нещо - парите, които той трябва да получи за цялата изминала година, под формата на заплати, вече е преведена по сметката на федерацията по вдигане на тежести.

Снимка: bTV

Поправеният вариант на договора вече е изпратен на екипа на суперталанта от Червен бряг. Краен срок за подписване е 4 декември. Ако договорът бъде подписан до този срок, федерацията ще го входира до петък и документите ще постъпят в деловодството на Министерството на младежта и спорта.

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
