Тревожни новини за състоянието на Любо Пенев

Откривателят му даде интервю в Испания

Lap.bg

Тревожни новини за състоянието на Любослав Пенев разкри неговият откривател - Хуанхо Родри. Той е човекът, завел го в Испания преди три десетилетия и който и до днес поддържа близки отношения със семейството му.

"Състоянието му е много сложно, много тревожно", обясни Хуанхо Родри пред радио "Марка", добавяйки, че Пенев е "стабилен и чака решение за лечение". 

"Той е свалил 30 килограма за по-малко от месец", разкри още той.

Лечението на Любо Пенев

Бившият мениджър обясни, че за бившия нападател на Валенсия е планирано лечение, базирано на имунотерапия и ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, тъй като ракът на бъбреците се е разпространил в други органи.

Валенсия стартира кампания за Любо Пенев

Лечението на Пенев е в частна клиника в Аугсбург, Германия, където разходите са много високи. Хуанхо потвърди, че очакваният диапазон е "между 250 000 и 300 000 евро". Поради това бившите клубове на Пенев събират пари за лечението му.

В понеделник съпругата на Любослав - Кристина, отправи апел за финансова помощ във връзка с лечението, като предостави дарителска сметка.

В особено емоционален момент Хуанхо си спомни за мащаба на присъствието на Пенев във Валенсия: "Той е символ на валенсианизма от дълго време", заяви той.

Той също така описа връзката на българския нападател с Местая: "Никога не съм виждал толкова силна реакция от феновете. Скандирането "Любо, Любо" беше почти синоним на самата Валенсия", обясни той, подчертавайки емоционалното въздействие на неговия спортен дух и личност.

В Испания разкриха детайли за Любо Пенев

Връзката между клуба, феновете и футболиста, който прекара 11 години в Испания, е една от движещите сили зад подкрепата, която той получава в тези трудни времена: "Любо е повече от играч... той е самата същност на Валенсия", категоричен е Хуанхо Родри.

